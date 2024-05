Der Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar geht in die nächste Runde. Diesmal veröffentlicht der „Hotline Bling“-Rapper mit „The Heart Part 6“ einen Disstrack gegen Lamar, in dem er die Vorwürfe, er habe mit Sexhandel zu tun, zurückweist. Auch andere Gerüchte, die Kendrick Lamar in seinem vorigen Disstrack „meet the grahams“ über Drake streute, seien falsch.

Was bisher geschah

Der Schlagabtausch der Rapper wird intensiver: Am Freitagabend (3. Mai) nach der Veröffentlichung von Drakes Song „Family Matters“, in dem er behauptet, Kendrick Lamar habe seine Verlobte Whitney Alford körperlich misshandelt und Lamars Geschäftspartner Dave Free sei der wahre Vater eines ihrer Kinder, reagierte der Besungene mit dem Stück „meet the grahams“. In diesem rappt er, Drake habe eine geheime elfjährige Tochter und sei Teil eines Sexhandelsnetzwerkes in Toronto. Am 04. Mai schob Lamar einen weiteren Diss, „Not Like Us“ hinterher, in dem er Drake als Pädophilen bezeichnet.

Mit dem Lied „The Heart Part 6“ greift Drake nun die Vorwürfe auf und streitet sie gleichzeitig ab. Er erklärt mit dem Stück, er habe Lamars Team absichtlich mit falschen Informationen gefüttert, die auch zum Anprangern einer geheimen Tochter geführt hätten.

Mit dem Stück disst er auch weiter in Richtung seines Kontrahenten und behauptet, Lamar und seine Verlobte hätten sich entfremdet – Whitney Alford sei eigentlich mit Dave Free liiert. Auch die Beschuldigung, Lamar wäre handgreiflich gegenüber seiner langjährigen Partnerin geworden, wiederholte er mit der Aussage, dass er eigentlich keinen „Frauenschläger“ battlen wolle – es aber mit seinem Rap dann doch tun würde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Songtitel als Fingerzeig

Mit dem Titel „The Heart Part 6“ spielt Drake auf eine Single-Reihe von Kenrick Lamar an, die fast denselben Namen trägt – nur ohne die letzte Ziffer. 2022 folgte von der Serie der fünfte und vermeintlich letzte Part. Drake okkupiert mit seinem Track-Titel die Song-Reihe und führt sie mit einem sechsten Teil für sich fort.

Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden Rapper Anspielungen auf die Werke des jeweils anderen machen. Mitte April 2024 teilte Drake den Song „Taylor Made Freestyle“ auf seiner Instagram-Seite. In diesem holte sich Drake mithilfe künstlich generierter Stimmen Tupac Shakur und Snoop Dogg dazu und disste darin sowohl Kendrick Lamar als auch Taylor Swift. Den Track musste der 37-Jährige später wieder löschen, nachdem er deswegen von Tupac Shakurs Nachlass verklagt wurde.

Am Freitag (3. Mai) reagierte Kendrick Lamar schließlich mit einem Disstrack, der ebenfalls nur auf Instagram hochgeladen wurde. Dieser trägt den Titel „6:16 in LA“ und kopiert so Drakes Art, Songs zu betiteln. Dieser veröffentlichte nämlich bereits Tracks wie „6PM in New York“ oder auch „8am in Charlotte“. Am selben Tag erschien Drakes Antwort „Family Matters“, in dessen Musikvideo ein ähnlicher Wagen wie auf dem Cover von Lamars Album „good kid, m.A.A.d city“ zu sehen ist. Dieser wird in dem Video in eine Schrottpresse gefahren und zerstört.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein weiterer Blick in die Vergangenheit

Drake und Kendrick Lamar lernten sich 2011 kennen und arbeiteten zunächst zusammen. Auf „good kid, m.A.A.d city“ war Drake zum Beispiel als Feature-Gast auf „Poetic Justice“ zu hören. Doch im Herbst 2023 veröffentlichte Drake gemeinsam mit J. Cole den Song „First Person Shooter“ und feuerte da gegen seinen ehemaligen Kollegen. Dieser nutzte seinen Gastbeitrag auf der Platte von Future und Metro Boomin, um zu antworten.