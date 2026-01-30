Dschungelcamp: Luftgeist Ariel rettet das Camp

Dschungelcamp-Analyse: Nur Gil kann Ariel jetzt noch retten – ausgerechnet er!

Dschungelcamp: Ariel fordert Welpenschutz – jetzt kommt es auf Gil an

Endlich hat Ariel ihr Element gefunden: In luftiger Höhe balanciert und krabbelt sie über eine schmale Brücke. Das ist zwar auch Drama, weil ihr einige Ameisen begegnen. Aber Ariel erringt neun Sterne, und deshalb gibt es im Camp allerlei zu essen. Zwei Kamelwürste begeistern die Bewohner.

Huberts Stardust Memories beinhalten ein Foto, das Steven Spielberg auf einer Yacht von ihm und Brigitte Nielsen gemacht hat.

Hardy Krüger erinnert sich an seinen Vater Hardy, der den Kontakt abgebrochen hatte. Der Sohn war nicht zum Begräbnis eingeladen. Patrick schwärmt von seiner Frau, die trotz kleinem Wuchs patent Traktor fährt und Heu erntet.

Nicole verletzt sich NACH der Dschungelprüfung

Ein seltsames Paar bilden Nicole und Umut, die Ungeschickte und der Dampfplauderer. Ihre gemeinsame Prüfung gerät zum Slapstick, und anschließend verletzt Nicole sich beim Rückmarsch.

Simone Ballack kennt Gils Ex-Frau, was der nicht wusste. Sie macht Andeutungen, schweigt aber. „Weil, es gibt da eine Überschneidung mit meinem Privatleben.“ Außerdem glaubt sie an Engel.

Überhaupt machen die Camper einen Sprung in den Glauben. Das müssen sie, denn die erste Abwahl steht bevor.

Prognose: Die Lage hat sich beruhigt. Ariel wird möglicherweise nicht mehr zu jeder Prüfung geschickt.