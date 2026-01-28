Dschungelcamp: Ariel fordert Welpenschutz – jetzt kommt es auf Gil an

Stephen Dürr sind sich einig: Diese Medien bauschen alles auf und wollen nur Headlines. Stephen wurde vor dem Einzug ins Dschungelcamp mit einer alten Geschichte konfrontiert: Im Jahr 2004 trank er bei einer Feier zu „In Aller Freundschaft“ mit jedem Mitarbeiter eine Flasche. Ob Bier oder Schnaps – später maß man 3,4 Promille. Atemstillstand, Herzstillstand.

Weil „In Aller Freundschaft“ eine Krankenhausserie ist und die Feier am Set stattfand, waren alle Instrumente vorhanden – und der ärztliche Berater der Sendung ebenfalls. Stephen Dürr verließ seinen Körper und kehrte in ihn zurück. Er wurde reanimiert.

„Guten Morgen, Freund!“, sagt Hardy.

Gils Sorgen

Auch Gil hadert mit der Berühmtheit und fürchtet, dass seine Kids auf dem Schulhof verspottet werden. Er hat den Kindern gesagt, dass der Papa zur Arbeit in Australien muss und an zwei Wochenenden nicht zu Hause sein wird.

In einem Jahr werde er mit seiner Band wieder auf der Bühne stehen, sagt er ominös in die Kamera. Außerdem regnet es auf seine Pritsche, weshalb er nicht schlafen kann.

Während Hubert immer schlafen kann.

Ariel und die Love Story

Und Ariel immer kreischen. Die von Umut angedachte „Love Story“, eine Inszenierung unter Reality-Darstellern, fand sie nicht einladend. Umut hat ein Wort entdeckt: Er sei so „weird“, dass ihm keine Familiengründung gelinge. Das Wort wiederholt er immerzu. Es klingt wie „Wirt“.

Hunger im Camp

Der Hunger zehrt an den Bewohnern. Immer nur Bohnen und Reis, den Simone Ballack offenbar schmackhaft zubereitet. Gil bedankt sich bei ihr.

Ariel beklagt sich darüber, dass sie „für ältere Leute“ das Essen beschaffen muss. „Wo ist mein Welpenschutz?“

Prognose: Die Spannungen um Ariel steuern auf den Höhepunkt zu. Hubert schläft weiter.