Dschungelcamp: Gil hat alle lieb

An einem recht eigentlich wenig ereignisreichen Tag im Urwald findet ein historisches Ereignis statt: Gil reichte Ariel am Lagerfeuer vorbei die Hand. Fassungslos schaut sie vom Baumstamm auf. Sie hatte eine anrührende Adoptionsgeschichte erzählt, und Gil sagt anerkennend: „Es gibt nicht viele Frauen, die so etwas machen würden.“

Der Mann mit der Kreidestimme wird immer beliebter, während nicht bloß Simone und Hubert darüber nachdenken, weshalb der vor Beginn des Camps angefeindete Musiker nun zum Tarzan und Darling des Camps geworden ist, der überall Konsens sucht. Seinem Dank, seiner Gratulation kann man sich kaum erwehren. Acht Sterne hat er bei der Aquariumsprüfung errungen und ein Festmahl ermöglicht.

In seinen nächtlichen Stardust Memories erinnert Gil sich an die Platinplatten in Taiwan und Thailand und den Jubel bei seiner Ankunft in Bangkok. „Ich hatte ein Penthouse mit Blick über ganz München“, sinniert er melancholisch. Dann rief Jon Bon Jovi an. „Das ist nicht meine Generation, glaube ich“, sagt Eva.

Hardy faulenzt den jüngeren Frauen zu viel

Die jüngeren Frauen machen sich lustig über Hardys Faulenzerei in der Hängematte. „Ich kann sogar seine Haltung nachmachen!“, ruft Ariel. „Der geht nur zum Essen und zur Toilette.“ Während Simone kocht, bewegt sich Hardy von der Matte zum Feuer und schaut ihr über die Schulter. Er hat eine Erklärung dafür: Hardy ist gelernter Koch. Aber im Camp kocht er nicht.

Hardy geht immerhin zu einer Prüfung, die handwerkliches Geschick und Zusammenarbeit braucht. Simone, Patrick, Hubert und Hardy müssen Sterne sägen und schrauben. Es scheitert an Hubert. Die patente Simone kommt nicht an die Reihe.

Überraschend gibt es es zwar eine Wahl, aber keinen Verlierer. Stephen wird wiederum angezählt. Der andere Kandidat ist Patrick. Das Techtelmechtel mit Eva hat ihm offenbar geschadet.

Prognose: Stephen muss gehen. Gil hat alle lieb. Achtet auf Samira!