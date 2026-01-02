IBES-Auftritt: Was plant Gil Ofarim im Dschungelcamp?

Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten für die 19. Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ wurden offiziell von RTL bestätigt.

Mit dabei sind: Musiker Gil Ofarim, Schauspielerin Mirja du Mont, Unternehmerin Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger jr., Soap-Star Stephen Dürr, Nicole Belstler-Boettcher (ehemals Sandra Behrens in „Marienhof“), TV-Bauer Patrick Romer, Mangiapane-Ehemann Hubert Fella und die Reality-TV-Sternchen Ariel Hediger und Umut Tekin.

Ebenfalls mit an Bord sind die Trash-TV-Persönlichkeiten Samira Yavuz und Eve Benetatou. Beide verbindet eine komplizierte Geschichte mit einem Mann.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gil Ofarim und die Davidstern-Lüge

Ob Gil Ofarim DER Besetzungscoup der neuen Staffel des „Dschungelcamps“ sein wird, muss sich wie immer erst erweisen. Schließlich zeigt sich unter der Sonne Australiens oft, dass sich viele Promis völlig anders verhalten, als man es vorher von ihnen angenommen hat. Aber im Fall des Sängers stellt sich natürlich zunächst die Frage, ob er die legendären Gespräche am Lagerfeuer dazu nutzt, seine auch juristisch geklärte Antisemitismus-Lüge neu zu verhandeln.

Wir erinnern uns: Gil Ofarim behauptete in einem Instagram-Video, von einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels wegen einer Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt worden zu sein. Vor dem Landgericht Leipzig räumte der Musiker ein, den Hotelmitarbeiter falsch beschuldigt zu haben und entschuldigte sich, woraufhin das Verfahren wegen Verleumdung gegen eine Geldauflage von 10.000 Euro eingestellt wurde. Zuvor hatten die Überwachungskameras im Hotel gezeigt, dass er den Davidstern in der Lobby verdeckte.

Erfahren wir also erstmals, was ihn zu der Lüge veranlasste bzw. schließlich vor Gericht zu dem Entschluss kommen kommen ließ, seine Version der Situation aufzugeben? Überraschungen nicht ausgeschlossen. Natürlich stellt sich auf die Frage, welche Folgen der Dschungel-Einsatz für seine Musik-Karriere haben wird. Zuletzt hatte Ofarim ein Comeback auf der Bühne gewagt.

Mehr zum Thema Warum das „Dschungelcamp“ niemals langweilig wird

Was die B- bis Z-Promis be IBES verdienen, ist nicht bekannt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhandeln selbst um ihre Gagen, die sich nach einem frühzeitigen Abgang verändern können.

Wann startet das „Dschungelcamp“ 2026?

Fakt ist, dass das „Dschungelcamp“ 23. Januar (Freitag, ab 20:15 Uhr) in die nächste Runde geht. Neue Folgen gibt es dann täglich, ebenfalls zur Prime Time. Bereits 18. Januar (Sonntag) gibt es ab 19:05 Uhr erstmals eine Warm-Up-Show. Auf diesem Sendeplatz läuft dann an den folgenden Sonntagen „Die Stunde davor“.