Grenell: Wer Kennedy Center absagt, leidet an Trump-Derangement-Syndrom

Mindestens drei weitere Veranstaltungen finden nicht mehr im Kennedy Center statt, nachdem dessen Vorstand, der von US-Präsident Donald Trump handverlesen wurde, dafür gestimmt hat, den Veranstaltungsort in Trump-Kennedy Center umzubenennen.

Weitere Absagen aus Protest

Die New Yorker Tanzkompanie Doug Varone and Dancers gab bekannt, dass sie ihre bereits geplante Aufführung aus Protest gegen die Umbenennung des Kunstzentrums nicht mehr dort zeigen wird.

„Es ist finanziell verheerend. Aber moralisch berauschend“, sagte Varone der „New York Times“ in einer E-Mail. (Varone reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von ROLLING STONE.)

Ebenfalls am Montag teilte die Website des Kennedy Centers mit, dass zwei für Silvester geplante Veranstaltungen der Cookers ebenfalls abgesagt wurden. Während die Jazzband zunächst keinen Grund für die Absage nannte, erfolgte diese nach der Entscheidung des Jazzmusikers Chuck Redd, sein jährliches kostenloses Konzert abzusagen, das ursprünglich für Heiligabend geplant war.

Weitere Künstler ziehen sich zurück

Die Folk-Sängerin Kristy Lee aus Alabama, die am 14. Januar ein kostenloses Konzert geben sollte, gehörte ebenfalls zu den Künstlern, die ihre Auftritte absagten. „Ich will Sie nicht anlügen. Das Absagen von Shows tut weh“, schrieb sie vergangene Woche in einem Instagram-Post. „So halte ich die Lichter an. Aber meine Integrität zu verlieren würde mich mehr kosten als jeder Gehaltsscheck. Wenn die amerikanische Geschichte so behandelt wird, als könne man sie verbieten, auslöschen, umbenennen oder für das Ego eines anderen neu vermarkten, kann ich nicht auf dieser Bühne stehen und nachts ruhig schlafen.“

In einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE sagte der Präsident des Kennedy Centers, Richard Grenell: „Die Künstler, die nun Shows absagen, wurden von der vorherigen extrem linken Führung gebucht. Ihre Handlungen beweisen, dass sich das frühere Team mehr darum kümmerte, extrem linke politische Aktivisten zu buchen, als Künstler, die bereit sind, für alle Menschen aufzutreten. Unabhängig von ihren politischen Überzeugungen. Die Künste zu boykottieren, um zu zeigen, dass man die Künste unterstützt, ist eine Form des Derangement-Syndroms.“

Juristische Drohungen und Vorgeschichte

Die neuen Absagen erfolgen mehrere Tage, nachdem Grenell damit gedroht hatte, rechtliche Schritte gegen Redd einzuleiten, weil dieser das Konzert an Heiligabend abgesagt hatte. Er bezeichnete seinen Brief an den Musiker als „offizielle Mitteilung“, dass das Center Schadensersatz in Höhe von einer Million Dollar für den „politischen Stunt“ verlangen werde.

Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet das Kennedy Center den Christmas Eve Jazz Jam, bei dem Redd seit 2006 als Headliner auftritt. „Als ich die Namensänderung auf der Website des Kennedy Centers und dann Stunden später am Gebäude sah, entschied ich mich, unser Konzert abzusagen“, sagte Redd am 24. Dezember gegenüber der AP.

Anhaltende Proteste gegen das Kennedy Center

Die Absagen markieren eine weitere Protestwelle gegen das Kennedy Center, nachdem Anfang dieses Jahres bereits mindestens 26 Aufführungen gestrichen worden waren, Darunter 15 durch die vorgesehenen Acts selbst. Hintergrund war Trumps Selbsternennung zum Vorsitzenden der Institution. Issa Rae sagte eine Show im Februar ab und verwies auf „einen Eingriff in die Werte einer Institution, die Künstler aller Hintergründe und über alle Medien hinweg stets gefeiert hat“.