Timothée Chalamet – kahl, brutal und düster im ersten Teaser zu „Dune: Part Three“

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Timothée Chalamet sehnt sich nach Zendaya, während er einen intergalaktischen Krieg anführt – so zeigt ihn der erste Teaser zu Denis Villeneuves mit Spannung erwartetem „Dune: Part Three“.

Der Film kommt am 18. Dezember in die Kinos und basiert auf Frank Herberts „Dune Messiah“ – dem Nachfolger seines Sci-Fi-Klassikers, der Villeneuves ersten beiden Filme inspirierte. Die Handlung setzt 17 Jahre nach den Ereignissen von „Dune: Part Two“ ein: Chalamets Paul Atreides führt als Kaiser und Fremen-Messias zugleich einen Heiligen Krieg gegen seine Feinde. Diese Doppelrolle bereitet Lisan al-Gaib nicht wenig Qual – all das Töten und Morden, dazu die zerrüttete Beziehung zur Fremen-Kriegerin Chani (Zendaya).

Der Teaser beginnt mit einem Moment zwischen Paul und Chani in glücklicheren Zeiten: Die beiden überlegen, wie sie ihr ungeborenes Kind nennen sollen. Doch Krieg, Gewalt, Zerstörung und Intrigen überschatten bald alles. „Wie hat Vater das geschafft?“, fragt Paul seine Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Ihre Antwort sitzt: „Dein Vater hat nie einen Krieg vom Zaun gebrochen.“

Pattinson als Scytale

Der Teaser gibt außerdem den ersten Blick auf Robert Pattinson als Scytale frei – den Gestaltwandler und Widersacher, der Paul zu Fall bringen will. Anya Taylor-Joy, die in „Dune: Part Two“ einen kurzen Auftritt als Pauls Schwester Alia hatte, wird im neuen Film eine deutlich größere Rolle spielen.

Neben Chalamet, Zendaya und Ferguson kehren Florence Pugh, Javier Bardem und Charlotte Rampling zurück. Auch Jason Momoa ist wieder dabei – als Duncan Idaho, Pauls Freund und Mentor. Zuletzt war er im ersten „Dune“-Film zu sehen, wo er scheinbar ein grausames Ende fand. Neu im Cast ist neben Pattinson auch Isaach de Bankolé, der Farok spielt – einen Fremen-Guerillakämpfer, der zu Pauls Fedaykin gehört, seinen persönlichen Leibwächtern und Todeskommandos.

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Bei einem Q&A in Los Angeles anlässlich der Teaser-Premiere beschrieb Villeneuve „Dune: Part Three“ laut Variety als „actionreicher und spannungsgeladener“ als seine Vorgänger. Zugleich betonte er, dass die Geschichte von Paul und Chanis Beziehung dem Film etwas sehr Persönliches verleihe.

„Es ist eine Geschichte über Paul und Chani, über ihren Kampf miteinander, über die Last und den enormen Druck, den die Welt um sie herum auf sie ausübt – und darüber, wie Paul einen Ausweg aus diesem Kreislauf der Gewalt sucht“, sagte der Regisseur. „Da ist etwas in ihrer Liebe, das sich mit der Zeit verändert, so wie sich ihre Beziehung entwickelt.“