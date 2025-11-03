Ed Sheeran malt Bilder wie Jackson Pollock

Doppel- oder Mehrfachbegabungen bei Künstlern sind nicht allzu häufig. Wer es in einer Disziplin zu Weltruhm bringt, der wird meistens nur dafür ernst genommen. Bei Ed Sheeran könnte das bald anders sein. Nach seiner anstrengenden „Divide“-Tour begann der Sänger, sich der Malerei zuzuwenden. Längst ist dies mehr als nur ein Spleen.

Das Cover von „Afterglow“ zeigte der ganzen Welt schon einmal, wie es aussieht, wenn Sheeran abstrakte Gemälde malt. Inzwischen ist der 34-Jährige fast jeden Morgen in einer Tiefgarage im Londoner Stadtteil Soho in seinem Atelier, um dort im weißen Schutzanzug mit dynamischen Bewegungen Farben auf großformatige Leinwände zu bringen. Spontane, gestische Malerei nennt man das. Entstanden ist daraus die Serie „Cosmic Carpark Paintings“

In den Bildern „verbindet sich die Strahlkraft eines globalen Musikers mit der Ausdruckskraft zeitgenössischer Malerei“, heißt es im Katalog. Und weiter: „Mit einer Wirkung, die nicht an der Leinwand endet, sondern als Beitrag zu musikalischer Bildung weiterwirkt – wodurch die Werke des Weltstars zu Kunst werden, die nicht nur neue Blickwinkel eröffnet, sondern auch Perspektiven schenkt.“

Natürlich erkennt man in den Bildern des singenden Künstlers sofort Jackson Pollock, aber Sheeran bringt auch seine ganz eigene künstlerische Note mit. Inzwischen gibt es seine Malereien auch in der Online-Galerie von Lumas. „Chaos und Ordnung, Explosion und Stille stehen in produktiver Spannung“ bei seinen Gemälden, heißt es im Katalog von Lumas. Bei ihm werden Klänge zu Klangfarben.

Unterstützt von seinem Freund Damien Hirst präsentierte Sheeran in diesem Jahr erstmals eine Auswahl seiner Arbeiten . Diese brachten insgesamt 1,25 Millionen Dollar ein. Das Geld kam vollständig der Ed Sheeran Foundation zugute, einer Stiftung, die Kindern und Jugendlichen in ganz Großbritannien Zugang zu inklusiver, hochwertiger Musikausbildung ermöglicht.

„Ich liebte die Idee, dass Kunst Kunst finanziert“, so Sheeran. Auch die Erlöse weiteret Verkäufe seiner Malereien (sie sind online, wenn verfügbar, auf Anfrage erhältlich) gehen an die Stiftung.