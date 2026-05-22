Ed Sheeran verlässt Warner: Die Hintergründe

Nach 15 Jahren ist Ed Sheeran nicht länger Teil von Warner Music Group. Am Freitag verschickte der Musiker einen Newsletter an seine Fans, in dem er enthüllte, dass er sich im vergangenen Monat von Atlantic Records und Asylum Records getrennt hat. „Das ist keine Geschichte über einen verbitterten Künstler, der sein Label verlässt“, schrieb Sheeran. „Das ist die Geschichte eines Jungen, der als Teenager bei dieser Firma anfing und ganz andere Prioritäten hatte als der Vater von zwei Kindern, der er heute ist – und der das Gefühl hat, dass er die Art, wie er beruflich vorgeht, grundlegend verändern muss.“

Sheeran veröffentlichte sein erstes Album, „Plus“, im September 2011 bei Atlantic/Asylum. Die Labels begleiteten danach noch sechs weitere Alben, darunter „Multiply“, „Divide“, „Subtract“, „Equals“ und den Auftakt seiner neuen Reihe, „Play“. In dieser Zeit entwickelte sich Sheeran vom Couch-surfenden Kneipenmusiker zu einem der größten Popstars seiner Generation.

„In den vergangenen 15 Jahren habe ich unglaublich viel Musik veröffentlicht und mit diesem Unternehmen so viel erreicht. Wir haben gemeinsam etwas Großartiges aufgebaut und Dinge erlebt, die unser Leben für immer verändert haben“, schrieb Sheeran. „Mein Leben ist heute ein völlig anderes als damals, als ich ein Teenager war, und ich spüre seit Langem, dass sich in meinem Berufsleben vieles ändern muss. Im Kern bin ich ein Singer-Songwriter, der in Kneipen spielt. Und irgendwie habe ich mich über 15 Jahre hinweg in diesen Popstar verwandelt, der Stadien füllt – das ist eine unglaubliche Sache, aber auch eine Menge, mit der man erst klarkommen muss.“

Zufällige Begegnung, große Karriere

Sheeran landete bei Warner durch eine zufällige Begegnung mit Ed Howard, dem früheren Head of A&R bei Asylum, einem Imprint von Atlantic, bei einem Konzert in Notting Hill. „Ich war 18 und landete am Ende bei ihm und seiner heutigen Frau auf der Couch. Dort spielte ich ihm jede Menge Musik vor und wir redeten einfach über das Leben und darüber, was ich machen wollte“, sagte er. „Ich wusste damals ehrlich gesagt nicht, dass er bei einem Plattenlabel arbeitete – ich dachte, er sei einfach ein cooler Typ, der mir seinen Schlafplatz überlässt. Aber am nächsten Tag erfuhr ich, wer er war, und wir kamen ins Gespräch.“

Howard unterstützte Sheeran, indem er zu den „winzig kleinen Kneipenkonzerten, zu denen kaum jemand kam“ erschien – gemeinsam mit Ben Cook, der Asylum zuvor geleitet hatte. „Als ‚No. 5 Collaborations‘ herauskam und mir ein Deal angeboten wurde, habe ich sofort unterschrieben. Ich liebe diese Typen so sehr“, sagte Sheeran und fügte hinzu: „Ich liebe Ed Howard für immer, ich liebe Asylum für immer, und die Tür steht für die Zukunft immer offen. Danke an alle bei Warner weltweit, die in den letzten 15 Jahren an meinen Projekten gearbeitet haben – es war eine unglaubliche Reise. Ich bin gespannt, wohin mich die nächsten 15 Jahre führen.“

Warner Music Group erklärte in einem Statement gegenüber „Music Week“: „Warner Music Group ist stolz darauf, Ed während seiner Entdeckung und seines bemerkenswerten Aufstiegs in den vergangenen 15 Jahren begleitet zu haben, und dankbar für die anhaltende Partnerschaft. Während wir sein ikonisches Katalogwerk in die Zukunft führen, werden wir dafür sorgen, dass seine Musik noch Generationen lang Herzen berührt und die Füße zum Tanzen bringt. Alle in der Warner-Music-Familie wünschen Ed alles Gute, während er das nächste Kapitel seiner außergewöhnlichen künstlerischen Laufbahn beginnt.“

Eigenes Label als nächster Schritt

In seinem Schreiben hielt Sheeran fest: „Ich verlasse das Unternehmen mit SO viel Liebe und Dankbarkeit für alles, was wir gemeinsam erreicht haben.“ Wo seine künftigen Veröffentlichungen erscheinen werden, hat der Singer-Songwriter noch nicht konkretisiert – „Play“ eröffnet eine Reihe, die mit „Rewind“, „Fast-Forward“ und „Stop“ fortgesetzt werden soll. Zuvor hatte er unter dem Dach von Warner Music Group bereits sein eigenes Vanity-Label Gingerbread Man Records gegründet. Sowohl „Play“ als auch das 2023er Album „Autumn Variations“ erschienen unter diesem Label.