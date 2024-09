ELB.lit in Hamburg mit Herbert Grönemeyer und Campino

Das internationale Literaturfest ELB.lit will mit 25 Lesungen nationaler und internationaler Autor:innen,

Themenabenden und Diskursveranstaltungen ein großes Publikum für Literatur begeistern. In diesem Jahr findet das Event zum ersten Mal statt.

Bis zum 17. November gibt es Veranstaltungen in den unterschiedlichsten Themenbereichen mit Schwerpunkt auf die politische und gesellschaftliche Gegenwart. Zum Start in der Elbphilharmonie am 21. September konnte man Cordula Stratmann und Bjarne Mädel mit ihrem Programm „Sie mich auch!“ erleben. Beide sinnierten über Sinn und Unsinn von Beleidigungen.

Zu den Highlights des Programms gehören Auftritte von Hape Kerkeling, Rachel Eliza Griffiths, Peter Sloterdijk, Markus Gabriel, Frank Schätzing, Maren Kroymann/Annette Frier, Mariam Meetra, Andrea Petković und…zwei der größten Popstars Deutschlands.

ELB.lit: Herbert Grönemeyer und Campino im Oktober mit Themenabenden

Michael Lentz und Herbert Grönemeyer stellen das Ergebnis der ersten umfassenden Darstellung über Werk und Leben, Herkunft und Familie von Grönemeyer vor (2. Oktober, 20 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle).

Campino präsentiert die Vorträge seiner Gastprofessur in Düsseldorf und reflektiert über deutsche Zeitgeschichte, Punk-Einflüsse und sein eigenes Älterwerden. Der Sänger wird begleitet von Hosen-Gitarrist Andreas „Kuddel“ von Holst. (31. Oktober, 20 Uhr, Fabrik).

Tickets für alle Veranstaltungen der ELB.lit sind HIER erhältlich.