Elvis Costello: Mein Leben in 10 Songs

„Als ich 24 war, wurde ich gebeten, eine Autobiografie zu schreiben“, sagt Elvis Costello. Er sagt es an dem Tag, an dem er sein erstes gebundenes Exemplar seiner aufschlussreichen, eindrucksvoll gestalteten und höchst unterhaltsamen neuen Memoiren , Unfaithful Music & Disappearing Ink, erhielt. „Ich sagte: ‘Könnte ich nicht einfach mein Leben leben?’“

Damals fegte Elvis Costello (geboren als Declan MacManus), der Sohn eines Big-Band-Sängers, wie ein bebrillter Tornado durch den Rock ’n‘ Roll. Er verschmolz Punk, amerikanische Roots-Musik und schneidende, literarische Offenheit auf My Aim Is True von 1977 und This Year’s Model von 1978. Letzteres mit seiner wilden Combo The Attractions.

Schon früh sagte er, dass sein gesamtes Songwriting von Rache und Schuldgefühlen angetrieben sei. Ein Image-schaffendes Zitat, über das er heute lacht. „Darum ging es nie nur“, sagt er. „Es wurde einfach zu einem netten Slogan. Den man neben meinen Namen setzen konnte. Selbst als ich es sagte, forderte ich die Leute heraus, zu sagen: ‚Natürlich ist das nicht wahr.‘ Leider sind manche Leute wortgetreu.“

„Das ist nicht jemand, der langsamer wird“

Seitdem hat Costello eine Flut von Songs für mehr als zwei Dutzend Alben geschrieben. Und er hat mit Künstlern wie Paul McCartney („Da sein letzter gemeinsam geschriebener Hit mit Michael Jackson entstanden war, fragte ich mich, ob ich nicht ein paar Tanzstunden nehmen sollte“, schreibt Costello in einem der besten Kapitel des Buches), Burt Bacharach, Allen Toussaint und den Roots zusammengearbeitet.

Er hat sich auch mit einer Reihe von Stilen auseinandergesetzt. Von Country bis Klassik, die seinen immer breiter werdenden Geschmack widerspiegeln. „Wenn man etwas hört und es einen kalt lässt, dann geht es an einem vorbei. Und das liegt nicht an der Musik“, sagt Costello. „Man war noch nicht bereit.“ Er behauptet, dass er nicht so produktiv ist, wie es scheint. Dass sein „großer Fluch die Trägheit ist“. Aber er gibt auch zu, dass er, als er sein Buch fertigstellte, bereits an 40 neuen Songs arbeitete. „Das ist nicht jemand, der langsamer wird“, sagt er.

„Radio Soul“ (1975)

[Frühe Version von „Radio Radio“]

Das war lange vor My Aim Is True. Ich nahm es mit meiner Semipro-Band Flip City auf, als wir all diese Dinge machten, die eindeutig Bruce Springsteen zu verdanken waren. Offensichtlich verwandelte sich dieses Lied in [die 1978er Single] „Radio Radio“.

Ich nahm die Pop-Hooks von diesem Lied. Und drehte seine Bedeutung um, um sie der wütenden Mentalität von 1977 anzupassen. Aber es ist eine seltsame Sache. „Radio Radio“ spricht mich heute nicht mehr so an wie dieses Lied. Ich singe diese Version jetzt live. Und lasse das Publikum wissen, dass es das ist, was ich sagen wollte. Die Idee ist näher an [Van Morrisons] „Caravan“. Dass man auf dieses mythische Ding, das Radio, eingestellt ist, das in Bruce‘ Liedern gefeiert wird.

„Poison Moon“ (1976)

Es war das letzte Lied einer Reihe von Liedern, die ich ganz leise in meinem Zimmer sang. Bevor ich die musikalische Sprache annahm, die zu My Aim Is True wurde. Ich spielte diese leisen Lieder in Clubs und fragte mich, warum die Leute nicht an meinen Lippen hingen!

Was ich nicht verstanden hatte, war, dass die Leute, die ich bewunderte, wie John Prine und Randy Newman, ein Publikum hatten, das sie kannte. Und das still wurde, um zuzuhören. Aber es ist amüsant zu hören, welchen musikalischen Sprung ich von diesem Stil zum ersten Album gemacht habe. Und jetzt spiele ich dieses Lied oft. Weil die Leute kommen, um mir zuzuhören.

„(The Angels Wanna Wear My) Red Shoes“ (1977)

Das war eher wie eine Erscheinung. Ich schrieb es in 10 Minuten in einem Zug aus Liverpool heraus. Das ganze Lied in einem Zug. Ich hatte das wesentliche Bild, dann arbeitete ich rückwärts. Eine Dancehall-Szene mit den abfälligen Sprüchen. Das umrahmte diese andere, seltsamere Idee von „Ich werde nicht älter“.

Ich dachte: „Warum sage ich das, wenn ich 22 bin?“ Und dann war da noch die ganze komödiantische Sache, es auf den Punkt zu bringen. Heutzutage kann man Demos auf dem Handy aufnehmen. Ich musste es in meinem Kopf ausblenden. Dann musste ich aus dem Zug aussteigen. Zum Haus meiner Mutter gehen. Eine alte Gitarre nehmen, die ich dort hatte. Und das Lied spielen, bis ich es mir eingeprägt hatte. Ich hatte kein Tonbandgerät. Ich hatte keine andere Möglichkeit als Wiederholung, um es mir einzuprägen. Damit ich es nicht vergaß.

„High Fidelity“ (1980)

Dies ist eine ziemlich aufregende Platte. Der Gesang ist sehr rau und der Rhythmus großartig. Wir haben sie in Holland aufgenommen. Wo wir nichts anderes zu tun hatten, als im Studio verrückt zu werden. Aber wie ich in dem Buch geschrieben habe, ist es „ein unglaublich trauriger Wahn eines Liedes, in dem sich ein Paar in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Liebhabern wiederfindet, von denen einer immer noch irrational daran glaubt, dass ihr Versprechen die Untreue überdauern wird“.

Manchmal war die Wildheit in der Musik also echt. Aber Songs wie „Lip Service“ [auf This Year’s Model] und „Mystery Dance“ [auf My Aim Is True] waren eher ein Witz. Ein paar Ideen, die mit einem Aufhänger zusammengeworfen wurden. Ich machte mich über die Fähigkeit lustig, sehr schnell einfache Popsongs zu schreiben. Das Seltsame war, dass die Leute es mochten. Und ich musste einen Weg finden, es selbst zu mögen. Weil die Leute es hören wollten.

„New Lace Sleeves“ (1981)

Einige der besten Sachen, die The Attractions gemacht haben, wie dieses Lied, waren in langsameren Tempi. Es ist ein Mythos, dass es nur um Geschwindigkeit und Kraft geht. „New Lace Sleeves“ ist fast wie Dub-Reggae. Die ersten Zeilen schrieb ich etwa 1974. Ich schrieb einen großen, großartigen Song über das Leben in der Nachkriegszeit. Er hieß „From Kansas to Berlin“.

Aber die fleischliche Komödie darin, all die Verlegenheit am Morgen danach. Das kannte ich damals noch nicht so gut. Zum Zeitpunkt dieses Liedes kannte ich mich schon ziemlich gut damit aus. Es ging auch um Klasse und Kontrolle. Die Leute sagten immer, Margaret Thatcher habe ihr Kabinett mit einer Art sexueller Anziehungskraft geführt. Macht ist verführerisch. Die Tatsache, dass die Musik verführerisch war, passte zu den Worten. Wir mussten erschöpft sein, um so spielen zu können. Wir mussten uns den Impuls, schnell zu spielen, abtrainieren.

„Beyond Belief“ (1982)

Die große Veränderung bei Imperial Bedroom bestand darin, dass man sich mehr Raum gab, um Dinge auszuprobieren. Wir waren noch nie 12 Wochen lang im Studio gewesen. Außerdem begannen wir in dieser Zeit mit der großen Open-Space-Musik. U2, Echo and the Bunnymen. Plötzlich waren unsere kleinen, kompakten Songs nicht mehr zeitgemäß.

Das ist ein wütender Song. Ich habe bewusst Worte geschrieben, die keinen Sinn ergaben. Um ein verschwommenes Bild zu erzeugen. Weil ich ein verschwommenes Leben führte. Aber Pete Thomas‘ Schlagzeugspiel ist so verrückt. Ich dachte, wenn ich ihm seine Energie lasse, der Rest von uns orchestraler spielt und ich leise singe, wäre es viel überzeugender. Das kam dieser großen Musik am nächsten. Und das haben wir nie wieder gemacht. Ich wollte nicht, dass es so klingt, als würden wir versuchen, mit den jungen Leuten mitzuhalten.

„Indoor Fireworks“ (1986)

Imperial Bedroom, Punch the Clock [1983] und Goodbye Cruel World [1984] waren die am meisten nach Achtzigern klingenden Platten, die wir je gemacht haben. Wir hatten einige Hits. Wir hatten einige Leute, die zur Party kamen. Aber dann gefiel uns die Party nicht mehr, als die Leute an die Tür kamen. Ich fing an, ganze Sets von Songs zu spielen, die niemand – auch nicht die Attractions – hören wollte.

Ich wollte einfach nur raus, und das tat ich. So wurde ich King of America. Die Songs sind emotional rauer. Und dieser rauere Klang lässt das durchkommen. Das waren schmerzhafte Sessions mit den Attractions, als wir uns trennten. Auch bei Blood and Chocolate. Das war eine hässliche Zeit, in der wir einige großartige Platten machten. Sie entstehen aus der Spannung heraus.

„London’s Brilliant Parade“ (1994)

Vor The Juliet Letters [einer Zusammenarbeit mit dem Brodsky Quartet aus dem Jahr 1993, bei der Streicher und Gesang im Mittelpunkt standen] hätte ich nicht gewusst, wie man diese Harmonien schreibt. Das hat mir die Augen geöffnet. Ich kann diese anderen bizarren Akkorde einfügen. Und es kann immer noch ein Popsong sein.

Es ist auch das Einzige, was ich je versucht habe, über das Feiern eines Ortes zu schreiben. Und auf Dinge hinzuweisen, die nicht so schön daran sind. Dies war auch einer der wenigen Songs, bei denen es Sinn machte, die Attractions wieder zusammenzubringen. Wir hätten ihn nicht auf die überdrehte Art aufnehmen können, wie wir es vorher waren.

„When I Was Cruel No. 2“ (2002)

In dem Song geht es darum, zu akzeptieren, dass es eine Wahrnehmung von dir gibt. Und die Musik ist gleichzeitig rückwärts- und vorwärtsgerichtet. Ich habe mit all diesen wütenden Ideen angefangen. Die Leute empfinden es irgendwie als Verrat, wenn man das nicht ständig repräsentiert.

Aber das Leben ist komplizierter. In dem Lied gibt es sitzende Ziele, und der Erzähler sagt: „Ich hätte diese Leute ermorden können. Aber es lohnt sich nicht mehr“ [lacht]. Es lohnt sich nicht, was es einem aus der Seele reißt, wenn man diesen Weg wieder einschlägt.

„The Puppet Has Cut His Strings“ (2013)

Es war am Ende des sehr langen Prozesses der Entstehung von Wise Up Ghost. Es waren diese seltsamen Akkorde. Die meisten Songs auf diesem Album sind nach außen gerichtete Bulletins. Ich weiß nicht, warum mich die Musik dazu brachte. Aber in dieser Nacht schrieb ich einen Bericht über die letzten Tage und Stunden meines Vaters.

Ich schrieb den Text in einem Entwurf und sang ihn in einem Take in meinen Computer auf der Küchentheke. Ich beschreibe es so klar wie möglich. So wie die Musik der Begleiter meines Vaters bis zu seinem letzten Atemzug war. Es ist ein düsteres Fazit. Aber warum sollte man davor Angst haben?