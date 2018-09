„Emergency Room“-Schauspielerin Vanessa Marquez von Polizei erschossen

Der frühe Tod des 28-Jährigen schockiert viele Fans. Der Frontmann nahm insgesamt fünf Alben mit der Metal-Band auf. Die Gründe für seinen Tod sind noch unbekannt.

Kyle Pavone ist nach einem längeren Krankenhausaufenthalt am 25. August verstorben. Diese Nachricht verbreiteten die Angehörigen des 28-Jährigen sowie seine Band über die sozialen Medien. Wie genau er gestorben ist, ist noch unklar. https://www.instagram.com/p/Bm6B0rZh_K3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control „Heute hat die Musikwelt mit dem Tod von Kyle Pavone von We Came As Romans eine weitere Größe verloren. Kyles tragisches Lebensende kam viel zu früh in seinem Leben und in dem seiner Bandmitglieder. Wir alle sind bestürzt über seinen Tod. Wir werden sein Lächeln, seine Ehrlichkeit, seine Fürsorge und sein eindrucksvolles musikalisches Talent vermissen“, schreiben We Came As Romans of ihren offiziellen sozialen Medienaccounts. Spendenaufruf…