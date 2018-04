Enigma: alle acht Alben auf farbigem Vinyl plus Greatest-Hits-Compilation „Love Sensuality Devotion“

Am 4. Mai erscheinen alle acht Studioalben von Enigma als Remaster auf farbigem Vinyl und in limitierter Auflage – dazu die Greatest Hits-Compilation „Love Sensuality Devotion“, alles neu remastert auf farbigem Vinyl in einer limitierten Auflage.

Fünf der Platten erscheinen gar erstmals auf Vinyl: „Le Roi Est Mort. Vive Le Roi“ (1996), „The Screen Behind The Mirror“ (2000), „Voyageur“ (2003), „A Posteriori“ (2006) sowie „Seven Lives Many Faces“ (2008).

Dazu gibt es das 1990er-Debüt „MCMXC a.D.“, „The Cross Of Changes“, „The Fall Of A Rebel Angel“ und die Greatest Hits-Sammlung. „Love Sensuality Devotion“ erscheint als Doppel-LP, alle anderen als Einzel-LP.

Enigma war das 1990 ins Leben gerufene Studio-Projekt des Komponisten und Sandra-Produzenten Michael Cretu. Bis heute hat er mit Enigma mehr als 70 Millionen Tonträger abgesetzt. Für das Remaster erscheint jedes Album mit einer speziellen Vinyl-Farbe und auf 180-Gramm-Vinyl gepresst.