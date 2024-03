Er verkündete besten Film bei den Oscars: Was war mit Al Pacino los?

Das große Finale der Oscars ist stets die Bekanntgabe des Gewinners in der Kategorie „Bester Film“ – doch wie schon häufiger in der Vergangenheit der Academy Awards lief auch 2024 nicht alles ganz nach Plan. Grund dafür ist Al Pacino, der dem großen Moment die Spannung nahm.

Der Schauspieler kam zum Ende der Veranstaltung auf die Bühne, um den Gewinner zu verkünden. Und er nahm seine Aufgabe offenbar recht wörtlich, denn anstatt im Vorfeld noch die zehn nominierten Filme aufzuzählen und einige warme Worte darüber zu verlieren, öffnete der 83-Jährige kurzerhand den Umschlag und rückte mit der Sprache heraus. „Meine Augen sehen Oppenheimer“, erklärte er und im Publikum dauerte es noch einen kurzen Moment, bis die Gewinner sich von den Plätzen erhoben, um den Preis in Empfang zu nehmen. So kurz und schmerzlos hatte wohl niemand mit einer Verkündung gerechnet. Schließlich waren zuvor bei den wichtigen Kategorien stets auch einige herzliche Worte an die jeweiligen Nominierten gerichtet worden.

Der Form halber hier noch einmal alle Nominierten in der Kategorie „Bester Film“ im Überblick:

American Fiction

Anatomie eines Falls

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Oppenheimer

Al Pacino bei den Oscars: Aufregung oder Trotz?

Den skurrilen Moment kann man hier noch einmal sehen:

Woran es lag, dass Al Pacino so kurzen Prozess machte, ist nicht klar. Möglicherweise wollte er dadurch vermeiden, sich beim Vorlesen der Filmtitel zu versprechen – oder ihm war das „Gewese“ schlichtweg zu viel. Der Verzicht auf die Aufzählung aller Filme, nahm der Verleihung zum Ende definitiv einen Teil der Spannung, aber auch die Chance, die Anerkennung zu erhalten, die sie für die höchste Auszeichnung in Hollywood verdienen. Auf X (ehemals Twitter) wurde Al Pacinos Verhalten ebenfalls heiß diskutiert: „Ich wünschte, Al hätte zuerst alle Nominierten gelesen. Ich habe mich darauf gefreut, die Sizzle Reels und ein bisschen Spannung zu sehen“, während ein anderer bemerkte: „Was für eine seltsame, antiklimaktische Art, den Gewinner zu verraten. Jeder schaute, als würden sie sagen wollen: WTF!“