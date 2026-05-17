ESC: Bulgarien-Sieg, deutsches Desaster und ein Pyjama-Moderator

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Am Ende haben es wieder alle gewusst: Natürlich musste Bulgarien gewinnen! Daras „Gangaranga“ steht ja in einer großen Tradition der lautmalerischen Songtitel. Vor allem Dara schien es zu wissen, denn sie präsentierte sich auch abseits der Bühne selbstbewusst in Influencer-Manier.

Und natürlich hatte Sarah Engels keine Chance. Sie belegte den drittletzten Rang und steht somit auch in einer großen deutschen Tradition. Das Publikum katapultierte den Israeli Noam Bettan auf Platz zwei.

Die finnische Geigerin Linda Lampenius (mit Pete Parkkonen), um deren Violinenspiel es einen Disput gab, erreichte Rang sechs. Und Großbritannien belegte mit Look Mum No Computer den letzten Rang wie schon in manchem der letzten Jahre. Hier kam zum recht schaurigen Elektronik-Song auch noch der deutsche Songtitel. Gar kein Punkt vom Publikum.

Lag es am deutschen Beitrag?

Der Österreicher Cosmó wurde auf den Platz hinter Sarah Engels gewählt. Er hatte sich einen blauen Stern um das rechte Auge geschminkt.

Unterhaltsam war der Pausen-Aufgalopp verschiedener Teilnehmer früherer Jahre, darunter Max Mutzke und die legendären Finnen Lordi, die Klassiker des ESC interpretierten. Sogar „Dschingis Khan“ war für Sekunden zu hören. Immerhin war es die 70. Ausgabe des Wettbewerbs. Die Auseinandersetzung zwischen dem obsessiven Komponisten Ralph Siegel und dem irischen Sänger Johnny Logan, die in einer Dokumentation der ARD zu sehen ist, wurde in der Wiener Stadthalle leider nicht fortgesetzt. Beide hatten auch keine Beiträge.

Das Kostüm des Moderators Michael Ostrowski wurde schließlich doch noch als „Pyjama“ geschmäht, nachdem er es beim Finale nur farblich variiert hatte. Ja mei.

Nun können die Debatten darüber beginnen, ob das Verfahren in Deutschland geändert werden muss. Muss es nicht. Es muss ein guter Song geschickt werden.