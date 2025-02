ESC: Diese Artists treten bei Stefan Raabs Vorentscheid an

Wer geht beim Eurovision Song Contest am 17. Mai für Deutschland an den Start? Entertainer und ESC-Supporter Stefan Raab hat nun bekanntgegeben, für welche Artists sich entschieden wurde, die im neuen TV-Live-Format in der ARD und auf RTL ihr Können unter Beweis stellen und sich so für die Finalshow in Basel qualifizieren können.

Wer bei der Show „Chefsache ESC 2025“ dabei ist

Benjamin Braatz

Julika

Abor & Tynna

Fannie

Moss Kena

Feuerschwanz

Leonora

Noah Levi

Cosby

Jonathan Henrich

From Fall to Spring

JALN

Cloudy June

Parallel

Equa Tu

Chase

Ni-Ka

Vincent Varus

Cage

Lyza

The Great Leslie

Enny-Mae x Paradigm

Janine Scholz

Adina

So funktioniert das neue TV-Format von Raab

In vier Sendungen, die vom 14. Februar bis 1. März ab 20.15 Uhr, im Ersten und bei RTL laufen werden, treten die Artists vor eine Jury, die aus Elton, Yvonne Catterfeld und wechselnden Gäst:innen besteht. Host der Sendung ist Stefan Raab, aber Barbara Schöneberger ist diejenige, die durch die Shows führen wird.

Mehr zum ESC

Am 17. Mai wird sich dann zeigen, wer sich beim ESC durchsetzen kann, beim dem 2024 Nemo gewann. Moderation dabei: Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger.