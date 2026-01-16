ESC kommt auf Tour – gleich zwei Deutschland-Events dabei

Zwanghaftes Zocken bei Lena Meyer-Landrut: Gibt es so etwas wie eine Handy-Spielsucht?

In diesem Jahr findet bereits zum 70. Mal der ESC statt. Tickets für die Veranstaltung(en) waren natürlich in kürzester Zeit ausverkauft. Doch in diesem Jahr gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, das ESC-Feeling auch anderweitig zu erleben. Als große Feier der aktuellen Teilnehmer:innen und als nostalgische Feier alter Held:innen des Wettbewerbs.

Der Eurovision Song Contest geht ab Juni auf Europa-Tour. Mit dabei sind insgesamt zehn Konzerte, darunter auch zwei in Deutschland. ROLLING STONE beantwortet die wichtigsten Fragen zum Event.

Was ist die ESC Live Tour 2026?

Zum ersten Mal in der Geschichte geht der Eurovision Song Contest auf Tour. Die ESC Live Tour 2026 ist eine europaweite Konzertreihe, die das 70-jährige Bestehen des Wettbewerbs feiert – mit Live-Auftritten ehemaliger Eurovision-Ikonen sowie aktueller Teilnehmer:innen des Jahrgangs 2026.

Warum findet die ESC Live Tour statt?

Anlass ist das 70-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contest. Die Tour soll den Wettbewerb erstmals aus dem reinen TV-Format lösen und laut Mitteilung als unmittelbares Live-Erlebnis erfahrbar machen. Ziel ist es, die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft des ESC zu verbinden und so die europaweite Fan-Community direkt zu erreichen.

Wann finden die Konzerte statt?

Die ESC Live Tour läuft von 15. Juni bis 2. Juli 2026. Zwischen dem Finale in Wien am 16. Mai und den Konzerten liegen nur wenige Wochen.

In welchen Städten findet die ESC Live Tour statt?

Die Tour macht in zehn europäischen Städten Station:

Montag, 15. Juni – London (UK) – O2 Arena

Mittwoch, 17. Juni – Hamburg (Deutschland) – Barclays Arena

Freitag, 19. Juni – Mailand (Italien) – Arena Milano

Samstag, 20. Juni – Zürich (Schweiz) – Hallenstadion

Montag, 22. Juni – Antwerpen (Belgien) – AFAS Dome

Dienstag, 23. Juni – Köln (Deutschland) – Lanxess Arena

Donnerstag, 25. Juni – Kopenhagen (Dänemark) – Royal Arena

Samstag, 27. Juni – Amsterdam (Niederlande) – Ziggo Dome

Montag, 29. Juni – Paris (Frankreich) – Accor Arena

Donnerstag, 2. Juli – Stockholm (Schweden) – Avicii Arena

Wo gibt es Konzerte in Deutschland?

In Deutschland sind zwei Termine geplant:

17. Juni 2026 in Hamburg (Barclays Arena)

23. Juni 2026 in Köln (Lanxess Arena)

Wie komme ich an Tickets für die ESC Live Tour?

Tickets werden über eurovision.com verkauft. Voraussetzung ist ein kostenloses Eurofan-Konto. Zusätzlich gibt es einen exklusiven Vorverkauf für registrierte Eurofans. Wer sich bis 1. Februar, 12:00 Uhr MEZ, anmeldet, erhält frühzeitigen Zugang zum Ticketverkauf.

Welche Acts treten bei der Tour auf?

Bei jedem Konzert stehen zwei Gruppen von Acts auf der Bühne: Eurovision-Ikonen aus vergangenen Jahrzehnten und Teilnehmer:innen des Eurovision Song Contest 2026, die wenige Wochen zuvor beim Finale in Wien aufgetreten sind. Welche Musiker:innen und Bands genau teilnehmen, wird nach dem großen Final am 16. Mai 2026 bekannt gegeben. Zusätzlich sind bei jedem Konzert Special Guests angekündigt, die je nach Tourdatum variieren.

Wird Lena Meyer-Landrut dabei sein?

Lena Meyer-Landrut könnte nach selbsverordneter Live-Pause ihr Comeback auf der großen Bühne geben. Doch bisher ist noch nichts dazu bekannt, ob die ESC-Gewinnerin von 2010 in Oslo dabei sein wird.

Gibt es ein besonderes Konzept für die ESC Live Tour?

Die Konzerte sind vollständig den Songs des Eurovision Song Contest gewidmet. Musiker:innen präsentieren ihre eigenen Eurovision-Beiträge und interpretieren klassische ESC-Songs aus 70 Jahren Wettbewerbsgeschichte.

Mehr zum Thema Bushido live in Berlin: Zeiten ändern dich

Was bedeutet die Tour für die Zukunft des ESC?

Die Live Tour markiert einen strategischen Schritt: Der Eurovision Song Contest soll sich von einer Fernsehinstitution hin zu einer europaweiten Live-Marke weiterentwickeln. Die Tour könnte damit zum Modell für zukünftige Jubiläen oder regelmäßige ESC-Liveformate werden.