Hups, dieser „Euphoria“-Star ist in Staffel 3 nicht mit dabei

„Euphoria“ gehört zu den großen Erfolgsgeschichten von HBO in den letzten Jahren. Ein großer Teil der Besetzung wurde danach zu Hollywood-Stars. Man denke nur an Zendaya und Sydney Sweeney. Im kommenden Jahr wird es eine dritte Season geben, auch wenn es lange Zeit nicht danach aussah.

Zendaya wird wieder mit an Bord sein, ebenso wie Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi und Maude Apatow. Eine Schauspielerin wird jedoch nicht mehr mit dabei sein.

Storm Reid nicht mehr bei „Euphoria“ dabei

„Leider wird Gia in der dritten Staffel nicht zurückkehren“, stellte Storm Reid, die Rues Schwester Gia spielt, bei den Governors Awards in einem Gespräch mit „Rotten Tomatoes“ klar. „Aber ich bin der Besetzung und der Crew dieser Show, HBO, so, so dankbar. ‚Euphoria‘ ist etwas ganz Besonderes, und ich bin so froh, dass dies ein Teil meines Lebens gerworden ist und dass ich Teil eines solchen kulturellen Phänomens war.“

Es ist derzeit unklar, ob Gia aus den Drehbüchern von „Euphoria“ herausgeschrieben wurde oder ob Reid zu beschäftigt ist, um weiter dabei zu sein. Tatsächlich ist die Emmy-nominierte Darstellerin vielbeschäftigt, drehte zuletzt den Film „Killing Winston Jones“ und ist eingeplant für das Projekt „Get Lite“.

HBO-Chef Casey Bloys sprach zuletzt von einem Starttermin Mitte bis Ende Januar für die neue Staffel von „Euphoria“. Details über die Handlung verriet er nicht, fügte aber hinzu: „Ich weiß, dass die Serie jetzt viel Aufmerksamkeit erhält, weil sie einige echte Filmstars hervorgebracht hat, die an verschiedenen Projekten arbeiten, aber wir sind dabei, diese Staffel zu drehen, es hat sich nicht viel geändert. Es werden acht Folgen werden.“