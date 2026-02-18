Masturbationsvideos: Jetzt spricht Evan Dandos Ehefrau

In einer zum Valentinstag veröffentlichten Erklärung in den sozialen Medien ging Antonia Teixeira, die Ehefrau des Lemonheads-Mitbegründers Evan Dando, auf die Vorwürfe ein, der Musiker habe einer Frau ungefragt Videos von sich beim Masturbieren geschickt, bevor er wegen psychischer Probleme ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Teixeira sagte, in den Wochen vor dem Vorfall habe der Frontmann „mit starkem Alkoholkonsum, dem Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente und einer schweren psychischen Episode“ zu kämpfen gehabt. Sie erklärte, in dieser Zeit habe Dando „unangemessene Online-Austausche“ geführt.

Obwohl Teixeira sagte, er habe geglaubt, an „einvernehmlichem sexuellen Messaging“ teilzunehmen, entschuldige dieser Glaube „sein Verhalten nicht“ und sie „spiele nicht herunter, was passiert ist“.

Vorwürfe und Reaktion

Vergangene Woche wurde bekannt, dass eine Fanin, die im Substack-Newsletter „The Underground Bunker“ des Journalisten Tony Ortega als „Dawn“ bezeichnet wurde, behauptete, sie habe Dando im Oktober per Direktnachricht in sozialen Medien kontaktiert, um ihm zur Veröffentlichung von „Love Chant“, dem ersten Album der Lemonheads mit Originalmaterial seit „The Lemonheads“ aus dem Jahr 2006, zu gratulieren. Dando habe angeblich geantwortet: „Cool, es tut mir leid, ich bin Exhibitionist“, und ihr am folgenden Tag ein unerwünschtes Video von sich beim Masturbieren geschickt.

Krankenhausaufenthalt und Entschuldigung

Dando, der mit seiner Frau Antonia Teixeira in Brasilien lebt und Stiefvater von Teixeiras drei Kindern ist, wurde später in ein örtliches Krankenhaus aufgenommen, um Hilfe von Fachleuten für psychische Gesundheit zu erhalten, wie sein Sprecher zuvor gegenüber ROLLING STONE erklärte.

Teixeira sagte, sie habe die Frau, die die Vorwürfe erhoben habe, kontaktiert, um sich zu entschuldigen, und erklärte: „Niemand verdient es, unerwünschte sexuelle Inhalte zu erhalten, und es tut mir aufrichtig leid, welchen Kummer dies verursacht hat.“ Sie sagte, Dando habe sich bereits vor dem öffentlichen Bekanntwerden der Anschuldigungen bereit erklärt, eine Behandlung zu beginnen, und befinde sich nun in einer Reha, um seinen Substanzmissbrauch und seine psychische Gesundheit anzugehen.

Weitere Aussagen von Teixeira

„Ich habe deutlich gemacht, dass eine fortgesetzte Behandlung unerlässlich ist, und ich werde Entscheidungen treffen, die mich schützen, falls er dem nicht nachkommt“, fuhr Teixeira fort. „Ich verteidige seine Handlungen nicht. Sie haben mich zutiefst verletzt. Gleichzeitig glaube ich, dass Sucht und psychische Erkrankungen zu destruktivem Verhalten führen können, das Verantwortungsübernahme und professionelle Hilfe erfordert.“ Sie fügte hinzu: „Ich hoffe, dass sowohl Verantwortung als auch Mitgefühl Raum haben können, während er Schritte in Richtung Genesung unternimmt.“

Weitere Entwicklungen

An dem Tag, an dem Dandos Sprecher bestätigte, dass sich der Künstler in Brasilien in ein Krankenhaus begeben habe, sprach Teixeira mit „Billboard“ und erklärte der Veröffentlichung, das Paar sei von seinem Zuhause in São Paulo nach New York City gereist, um am 20. Januar mit den Lemonheads in „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ aufzutreten, worauf eine „Tiny Desk“-Episode in Washington, D.C., folgte. Teixeira sagte jedoch: „An diesem Tag war er völlig außer sich“, und fügte hinzu: „So sehr außer sich, dass der Tiny Desk nicht ausgestrahlt wird.“

Persönliche Reaktion

„Ich bin sehr wütend, weil er mich betrogen hat“, sagte Teixeira, als sie darüber sprach, wie sie die angeblich unerwünschten Videos entdeckte. Teixeira sagte, sie glaube, das Video sei an die falsche Frau geschickt worden: „Nach dem, was ich jetzt sehe, war es nicht … er erinnert sich nicht daran, was er getan hat. Er hatte einen psychischen Zusammenbruch.“