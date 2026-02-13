Masturbartionsvideos verschickt: Evan Dando in Psychiatrie

Evan Dando, der Singer-Songwriter, der die Lemonheads vor vier Jahrzehnten mitbegründete, wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem bekannt geworden war, dass er einer Fan Berichten zufolge unaufgefordert Videos von sich beim Masturbieren geschickt hatte.

„Evan Dando kämpft seit seiner Kindheit mit psychischen Problemen“, sagt der Sprecher des Künstlers gegenüber ROLLING STONE. „Er wurde in ein örtliches Krankenhaus aufgenommen, wo er umfassende Hilfe von erfahrenen Ärzten und Fachkräften für psychische Gesundheit erhält.“

Eine Fan, die im Substack des Journalisten Tony Ortega, „The Underground Bunker“, als „Dawn“ bezeichnet wird, sagte, sie habe den Künstler im Oktober per Direktnachricht in sozialen Medien kontaktiert, um ihm zur Veröffentlichung von „Love Chant“, dem ersten Album der Lemonheads mit neuem Originalmaterial seit „The Lemonheads“ im Jahr 2006, zu gratulieren.

Fan berichtet von Vorfall in sozialen Medien

Dando soll geantwortet haben: „Cool, es tut mir leid, ich bin ein Exhibitionist.“ Am nächsten Tag habe sie ihre Direktnachrichten überprüft und ein Video von ihm beim Masturbieren vorgefunden. „Es ist er, wie er in einem Keller oder so sitzt, und er masturbiert vollständig“, sagte Dawn zu Ortega. „Man sieht seinen Penis und sein Gesicht. Er ist es definitiv. Er filmt es aus einem seltsamen Winkel.“ „The Underground Bunker“ veröffentlichte jugendfreie Screenshots aus Dandos Austausch mit Dawn.

Dando, 58, lebt mit seiner Frau Antonia Teixeira in Brasilien. Er ist Stiefvater der drei Kinder von Teixeira.

Weitere Hintergründe und Reaktionen

„Es ist so widerlich“, sagte Dawn zu „The Underground Bunker“. „Ich will nicht, dass er das noch jemand anderem antut. Es ist einfach ein widerliches Gefühl.“

Dando, der in den Neunzigerjahren eine Alternative-Rock-Sensation war, schrieb in seiner im vergangenen Jahr erschienenen Autobiografie „Rumors of My Demise“ über seine psychischen Probleme.

In dem Buch schilderte er, wie Kokain- und Heroinabhängigkeit seine Kreativität blockierten. „Die meisten meiner echten Freunde zogen sich zurück und hofften, dass sich etwas ändern würde“, schrieb er in einem Kapitel. „Der Rest hatte seinen Spaß daran, mir beim Auseinanderfallen zuzusehen. Ich war in schrecklicher Verfassung, verlor Zähne und ernährte mich von Cheeseburgern … und einer täglichen Drogengewohnheit für 200 Dollar.“

Anstehende Tourtermine der Lemonheads

Die Lemonheads haben für später in diesem Jahr Tourtermine im Vereinigten Königreich angesetzt, während der einzige Termin in den USA als Support für die Avett Brothers im Red Rocks geplant ist.