Extreme: Nuno Bettencourt im Interview – „Niemand sitzt auf Eddie Van Halens Thron!“

Als Extreme im März 2023 ihre Single „Rise“ veröffentlichten, war die Aufregung in der Gitarrenwelt groß. Der Grund dafür war weniger der Song an sich, sondern viel mehr das Gitarrensolo, das viele zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss. „Nuno the Great“, titelte etwa der YouTuber Rick Beato. Einige verkündeten sogar, dass der gebürtige Portugiese nun quasi offiziell der Nachfolger der 2020 verstorbenen Gitarrenikone Eddie Van Halen sei. Empfehlung der Redaktion 5 Gitarrensoli, die uns den Glauben an die Rockmusik zurückgeben

Bettencourt selbst sieht das ganz gelassen, wie er in unserem ausführlichen Gespräch erklärt. Auf „Six“ — dem ersten Extreme-Album seit 15 Jahren — mache er nichts wirklich anders als früher, erzählt er. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Leute es heute einfach nicht mehr gewohnt seien, dass es Gitarrensoli auch in echten Songs (und nicht nur in kurzen Instagram-Clips) gibt. Als Thronfolger von Eddie Van Halen sieht er sich nicht – der sei unersetzlich. Unseren rund vierzigminütigen Talk mit dem Gitarristen gibt es hier zu sehen: