Finneas: Vorverkauf für 2025er Konzerte geht los – so kommt ihr an Tickets

Die „For Cryin’ Out Loud!“-Tour bringt Finneas 2025 nach Hamburg, Berlin und Köln. Die Prio-Tickets gibt es jetzt schon. Weitere folgen.

Finneas macht bei seiner Konzertreise im kommenden Jahr auch in Deutschland Halt. Der 27-jährige Kalifornier wird am 29. April in Hamburg, am 2. Mai in Berlin und am 9. Mai in Köln auftreten. Der Vorverkauf für die Shows von Billie Eilishs Bruder beginnen nun.

Alle „For Cryin’ Out Loud!“-Konzerttermine von Finneas in Deutschland:

29. April 2025 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

02. Mai 2025 – Berlin, Astra Kulturhaus

09. Mai 2025 – Köln, Live Music Hall

Alle Vorverkauf-Infos im Überblick

Ab Mittwoch, den 2. Oktober, um 12 Uhr gibt es Prio-Tickets zu shoppen. Dafür muss man nur Kund:in bei Telekom sein. Hier könnt ihr euch weiter dazu informieren.

Die nächste Presale-Runde geht am Donnerstag, den 3. Oktober um 12 Uhr los.

Wer Kund:in bei RTL+ und Ticketmaster ist, kann hier besonders schnell einen Platz für sich bei den drei Gigs ergattern.

Mehr zu „For Cryin’ Out Loud!“

Am 4. Oktober erscheint mit For „Cryin’ Out Loud!“ die Nachfolgerplatte zum 2021er „Optimist“ von dem Songwriter und Produzenten.

Bei seinem zweiten Werk wollte er einen kollaborativeren Ansatz als beim Debüt wählen, dass ihn in seiner Bedroom-Produktionsweise doch sehr isoliert zurück ließ. Dieses Mal wollte er sich als Musiker mit Studioband etablieren.