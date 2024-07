Billie Eilish teilt Akustik-Versionen ihrer aktuellen Albumtracks

Nachdem am 17. Mai ihre Platte „Hit Me Hard And Soft“ erschien, können nun vier der Albumtracks im neuen Gewand erlebt werden. Und zwar hat Billie Eilish gemeinsam mit Freund:innen „Wildlower“, „Birds of a feather“, „Skinny“ und „L’amour de ma vie“ live und akustisch aufnehmen lassen.

Die Neuinterpretationen kamen im Rahmen einer „Amazon Music Songline“-Performance zustande.

Schaut hier in Akustik-Version von „Wildflower“ rein:

Bei den Live-Aufnahmen bekam sie auch Unterstützung von ihrem Bruder und Musikerkollegen Finneas. Außerdem mit dabei: die Artists Rozzi und Eloise sowie Solo Smith, Jane Dillon Horner und Andrew Marshall.