Am Samstag (11. Mai) trat der Vortänzer des Windows95Man beim Finale des „Eurovision Song Contest“ nackt auf – zumindest augenscheinlich. Während seines Auftritts in der schwedischen Großstadt Malmö versteckte der Finne seine untere Partie geschickt hinter Kameramännern, Bühnenlichtern oder Tänzern. Szenen, die einige an die US-amerikanische Zeichentrickserie „Simpsons“ zu erinnern scheint.

Finnischer Simpson

Beim ESC-Finale performten Windows95Man und Henri Piispanen ihren Song „No Rules!“. Dafür schlüpfte die eine Hälfte des Duos, mit bürgerlichen Namen Teemu Keisteri, zunächst aus einem riesigen Ei aus Jeans, bevor er scheinbar unten ohne zu singen begann. Ob er sich tatsächlich untenrum komplett nackt auf die Bühne gestellt hat, ließ er anfänglich nicht erkennen. Keisteri positionierte sich hinter einem Kameramann, einem Klemmbrett und weiteren Gegenständen, sodass sein hautfarbener Slip eine ganze Weile gar nicht zu sehen war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dabei bediente sich Finnland nicht als erstes dieses Tricks. X-User verglichen den Auftritt vor allem mit einer Szene aus dem „Simpson“-Film aus dem Jahr 2007. In dieser fährt Bart Simpson nackt auf einem Skateboard durch die Stadt. Auch hier wird der Genitalbereich durch verschiedene Gegenstände vor den Zuschauer:innen versteckt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Doch neben Bart wird Windows95Man mit einigen weiteren „Simpson“-Familienmitgliedern verglichen. Auch die Eltern Homer und Marge zeigten sich bereits fast komplett nackt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Windows95Man zog letztendlich nicht blank und beendete seinen Auftritt mit einer von der Decke fliegenden Jeans-Shorts, die sich der 38-Jährige zum Ende des Songs überstülpte. Den Sieg verschaffte es dem Finnen nicht. Den Pokal nahm stattdessen der Schweizer Artist Nemo mit nach Hause.