Michael Stipe enthüllt, was er in „It’s the End of the World“ singt

Endlich liefert Michael Stipe Antworten auf eine Frage, die R.E.M.-Fans seit Jahrzehnten beschäftigt. Was singt er eigentlich genau in „It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)“?

Missverständnisse und erste Klarstellungen

Die Single „It’s the End of the World“ vom 1987er Album „Document“ ist ein Meisterwerk des Rock-&-Roll-Stream-of-Consciousness. Stipe trifft den perfekten Ton zwischen fröhlich und apokalyptisch, während er einen Schwall aus Popkultur-Referenzen und Rätseln ablässt. Manche Stellen sind leicht zu verstehen – „Leonard Bernstein!“ – doch die schiere Textflut führte über Jahre zu Missverständnissen, verschärft dadurch, dass R.E.M. ihre Lyrics nie abdruckten.

Letzte Woche begann Stipe auf BlueSky, einige der rätselhaftesten Zeilen von „It’s the End of the World“ aufzuklären – inspiriert, kurioserweise, durch ein Simpsons-Meme. Als erste erklärte er: „Left of west and coming in a hurry with the Furies breathing down your neck“ sowie „Team by team reporters, baffled, trumped, tethered, cropped, look at that low playing, fine, then.“

Ein Blick auf die Genius-Seite zum Song zeigt, wie leicht Fehler entstehen: Dort wird die erste Zeile etwa als „Left her and wasn’t coming in a hurry with the Furies / Breathing down your neck“ angegeben, die zweite mit „reporters baffled, trump, tethered, crop / Look at that low plane, fine, then.“

Noch verwirrender: Bandkollege Mike Mills meldete sich zu Wort und meinte, er erinnere sich an „that low plane, fine, then“. Er habe im Kopf, dass Stipe damals sagte, es gehe um ein Straßenschild, das vor tief fliegenden Flugzeugen warnte. Stipe reagierte trocken: „I’m doing my best. Thx Mike!“

Weitere Zeilen und allgemeiner Rat

Am Wochenende folgten weitere Erklärungen zu „It’s the End of the World“, etwa zu: „Feed it off an aux, speak, grunt no strength, the ladder start to clatter with fear fight down height, wire in a fire representing seven games, a government for hire and a combat site.“ Und: „Uh-oh, overflow, population ‘common food, but it’ll do,’ save yourself, serve yourself, world serves its own needs — listen to your heart bleed, dummy with the raptured and the revered and the right, right.“

Gleichzeitig machte Stipe deutlich, dass man es oft gar nicht versuchen sollte, R.E.M.-Texte – besonders von den frühen Werken „Chronic Town“, „Murmur“ und „Reckoning“ – Wort für Wort zu verstehen. Sein Tipp für alle, die mitsingen oder Coverversionen spielen wollen: „Einfach Vokale und Silben formen – und es ernst meinen.“