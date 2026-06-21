FKA Twigs holt Lil Yachty für pulsierende Single „On Your Mind“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

FKA Twigs hat eine neue Single veröffentlicht: „On Your Mind“ mit Lil Yachty. Der von DJH produzierte Track ist ihr erstes neues Material 2026. Auf ihrer diesjährigen Sommertournee hatte sie den Song bereits mehrfach angeteasert.

„Ich habe diesen Song zusammen mit Yachty am Abend nach einer langen Tanzprobe geschrieben, als ich erfahren hatte, dass mein ehemaliger Manager und mein Produktionsteam mir nicht rechtzeitig Visa besorgt hatten, um nach Coachella zu reisen und meine EUSEXUA-USA-Tour als Headliner zu beenden“, schrieb sie in einer Stellungnahme auf Instagram. „Ich blieb lange im Tanzstudio und übte wie besessen, in der Hoffnung, dass die Nachricht nicht wahr sei, und in der Verleugnung, dass ich es irgendwie doch noch über das Meer schaffen würde, um für meine großartigen und treuen Fans aufzutreten, wenn ich nur noch ein bisschen mehr üben würde. Es überrascht mich immer wieder, wie sich Schmerz in die härtesten und euphorischsten Klänge verwandeln kann. Ich glaube, solche Songs zu schreiben, hält mich auf Trab und erinnert mich daran, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe.“

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Sie fügte hinzu: „Ich erzähle diese Hintergrundgeschichte, weil es mir nach Abschluss meiner ersten Arenatour durch die USA und die EU wie der perfekte Zeitpunkt erscheint, diesen Song zu veröffentlichen – als Feier dessen, was wir als Künstler überwinden können, wenn wir an uns glauben und andere an uns glauben. Ich fühle mich so erfüllt – danke, dass ihr zu ‚BODY HIGH‘ gekommen seid, danke, dass ihr weiterhin mit mir wächst. Danke für das, was wir als Nächstes aufbauen werden. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und mein Grund, Musik und Kunst zu machen, werdet immer ihr sein.“

Neues Kapitel nach „Eusexua“

Im vergangenen Jahr hatte FKA Twigs „Eusexua“ und „Eusexua Afterglow“ herausgebracht. „Ich war immer neugierig, was für eine Künstlerin ich eigentlich bin, weil ich das ständig neu entdecke“, sagte sie gegenüber ROLLING STONE über die Veröffentlichung eines Doppelalbums. „Am Anfang dachte ich, vielleicht bin ich eher bildende Künstlerin oder Performance-Künstlerin. Es war für mich immer interessant, meine Musik in eine klassische Albumstruktur zu pressen. Das hat mich schon immer herausgefordert. Nach jedem meiner Projekte gab es anschließend stets diesen Schub an Kreativität.“

„On Your Mind“ läutet Twigs‘ nächste musikalische Ära ein. Laut Pressemitteilung ist „schon sehr bald mehr von FKA Twigs“ zu erwarten.

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