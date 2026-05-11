FKA Twigs spielt Josephine Baker im Biopic

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FKA Twigs wird die Hauptrolle in einem Biopic über Josephine Baker übernehmen – jene legendäre, in Amerika geborene Entertainerin, die im tosenden Paris der Zwanzigerjahre zum Star wurde.

Die Ankündigung erfolgte am Montag, wenige Tage vor den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes. Regie führt die französische Filmemacherin Maïmouna Doucouré, bekannt durch das Coming-of-Age-Drama „Cuties“. Die Dreharbeiten sind für den Herbst geplant.

„Ich kann es kaum erwarten, Josephine Baker zu verkörpern und ihren Kampf, ihre Liebe, ihre Verluste, ihr Talent und ihren Heldenmut auf die große Leinwand zu bringen“, erklärte die Grammy-Gewinnerin gegenüber dem „Hollywood Reporter“. „Sie lebt in unseren Herzen weiter als visionäre, bahnbrechende Frau, deren Geschichte heute so kraftvoll wie relevant ist.“

Twigs auf der Leinwand

Es ist die nächste Schauspielrolle, die Twigs neben ihrer Musikkarriere in Angriff nimmt. Nachdem sie für „Eusexua“ ihren ersten Grammy in der Kategorie Best Dance/Electronic Album gewonnen hatte, verfolgte sie beständig auch ihre Ambitionen als Filmschauspielerin. Zuvor war sie in „Honey Boy“, „The Carpenter’s Son“ und zuletzt im A24-Thriller „Mother Mary“ an der Seite von Anne Hathaway und Michaela Coel zu sehen.

Gerüchte über das Josephine-Baker-Projekt – das mit dem Segen ihrer Söhne entsteht – kursieren bereits seit dem vergangenen Mai. Baker ist eine Ikone des Jazz Age, berühmt für ihren ausdrucksstarken Blick, ihren markanten Bubikopf und ihren unverwechselbaren Tanzstil.

Als Freda Josephine McDonald 1906 in St. Louis, Missouri, geboren, trat Baker zunächst in Vaudeville-Shows auf, bevor sie 1925 nach Paris übersiedelte. Ihre Nummer „Danse Sauvage“, bei der sie in einem Bananenrock auftrat, katapultierte sie endgültig in den Ruhm.

Aktivistin und Widerstandskämpferin

1927 wurde Baker als erste schwarze Frau zur Hauptdarstellerin eines großen Spielfilms – in „Siren of the Tropics“. Jenseits des Showbusiness engagierte sie sich als Aktivistin: Sie schloss sich der französischen Résistance im Zweiten Weltkrieg an und kämpfte in den 1960er-Jahren für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Im April 1975 starb Baker im Alter von 68 Jahren.