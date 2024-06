Fotos: Fotos vom Berliner Gedenkkonzert für Alexei Nawalny Julia Nawalnaja beim Gedenkkonzert an ihren verstorbenen Mann, Alexej Nawalny. Copyright: Martin von den Driesch Julia Nawalnaja beim Gedenkkonzert für ihren verstorbenen Mann, Alexej Nawalny. Copyright: Martin von den Driesch Zum Abschluss des Konzertabends versammeln sich Julia Nawalnaja und das gesamte Team Nawalny auf der Bühne. Auf dem Luftballon steht auf Russisch: “Hi, dies ist Nawalny” – so begann Alexej Nawalny jedes seiner Videos. Copyright: Martin von den Driesch Noize MC ist einer der bekanntesten russischen Musiker. Er trat bei der Kundgebung „Für faire Wahlen“ auf und war einer der Autoren und Interpreten eines Liedes, das dem Andenken an Alexej Nawalny gewidmet war. Er hat sich auch gegen den Krieg ausgesprochen und eine Reihe von Benefizkonzerten zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge organisiert. Copyright: Martin von den Driesch This is Navalny Geburtstagskonzert in Berlin: Noize MC Copyright: Martin von den Driesch Noize MC ist einer der bekanntesten russischen Musiker. Er trat bei der Kundgebung „Für faire Wahlen“ auf und war einer der Autoren und Interpreten eines Liedes, das dem Andenken an Alexej Nawalny gewidmet war. Er hat sich auch gegen den Krieg ausgesprochen und eine Reihe von Benefizkonzerten zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge organisiert. Copyright: Martin von den Driesch Noize MC beim Gedenkkonzert für Alexej Nawalny in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Noize MC beim Gedenkkonzert für Alexej Nawalny in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Wladimir Kotljarow, Sänger der russischen Punkband Pornofilmi. Copyright: Martin von den Driesch This is Navalny Geburtstagskonzert in Berlin: Kasta Copyright: Martin von den Driesch Das russische Rap-Kollektiv Kasta auf der Bühne der Uber Eats Music Hall in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Das russische Rap-Kollektiv Kasta auf der Bühne der Uber Eats Music Hall in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Anton Mishenin vom russischen Rap-Kollektiv Kasta auf der Bühne der Uber East Music Hall in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Andrey Pasechny vom russischen Rap-Kollektiv Kasta. Copyright: Martin von den Driesch Wladi (Vladislav Leshkevich) vom russischen Rap-Kollektiv Kasta. Copyright: Martin von den Driesch Sängerin und Poetin Aigel Gaisina und Produzent Ilja Baramia vom russischen Musikduo Aigel. Copyright: Martin von den Driesch Sängerin und Poetin Aigel Gaisina und Produzent Ilja Baramia vom russischen Musikduo Aigel. Copyright: Martin von den Driesch Besucher vor dem Konzert in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Warteschlange vor der Uber Eats Music Hall eine Stunde vor Konzertbeginn. Copyright: Martin von den Driesch Eine Stunde vor Konzertbeginn hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Copyright: Martin von den Driesch Warteschlange vor der Uber Eats Music Hall eine Stunde vor Konzertbeginn. Copyright: Martin von den Driesch Zuschauer vor dem Konzert in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Copyright: Martin von den Driesch Anti-Korruptions-Aktivistin Marija Pewtschich (links) vor dem Konzert auf dem Balkon der Uber Eats Music Hall. Als führender Kopf der von Alexei Nawalny gegründeten Stiftung für Korruptionsbekämpfung ist sie durch aufsehenerregende Videos einem breitem Publikum in Russland und internaional bekannt geworden. Sie war ausserdem ausführende Produzentin für den preisgekrönten Dokumentarfilm Nawalny von 2022. Copyright: Martin von den Driesch

Am 4. Juni, dem Geburtstag des im Februar in Haft verstorbenen russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny, fand in der Uber Eats Music Hall in Berlin ein Gedenkkonzert statt unter dem Motto “This is Navalny” – so begann Alexej Nawalny normalerweise seine Videos.

Schon lange vor dem Einlass bildet sich draussen eine lange Warteschlange. Viele der Besucher tragen Fanshirts der auftretenden Künstlers und Bands (Aigel, Kasta, Pornofilmy und Noize MC), oft sieht man aber auch Anti-Kriegs bzw. Anti-Putin T-Shirts. Auch die weiß-blau-weiße Fahne der russischen Demokratiebewegung tragen zahlreiche Besucher.

Zwischen den Auftritten werden auf einer großen Leinwand Briefe von Nawalny vorgelesen, die er während seiner Inhaftierung geschrieben hat.

Zum Abschluss des Gedenkkonzerts tritt Julia Nawalnaja auf die Bühne und verspricht, die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen – für ein freies, für ein friedliches Russland.