U2 widmen Nawalnys Witwe einen Song

U2 haben der Witwe von Alexei Nawalny einen Song gewidmet. Bei ihrem letzten Konzert im The Sphere in Las Vegas coverte die Band „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House mit Unterstützung von deren Sänger Neil Finn.

U2: Für ein freies Russland

„Diese Show ist eng getaktet, aber es ist unsere letzte Nacht, also hoffen wir, dass es okay ist, ein bisschen mit euch zu experimentieren. Der Gedanke ist, etwas Besonderes für Alexei Nawalnys Witwe Julija aufzunehmen. Sie kämpft weiter gegen Wladimir Putin für ein freies Russland, was das ist, was wir für die russische Bevölkerung wollen“, so U2-Frontmann Bono. „Don’t Dream It’s Over“ war seit dem Tod des Oppositionspolitikers in einem Strafgefangenenlager am 16. Februar bereits mehrfach Teil der Setlist gewesen. Für den letzten Abend ihrer Konzertreihe hatten sich die Iren jedoch etwas Neues ausgedacht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neil Finn schickte unterstützende Aufnahmen

„Kürzlich haben wir eine E-Mail von Neil Finn bekommen, der diesen verblüffend schönen Song geschrieben hat. Der Mail hat er eine Version des Songs angehängt, die wir spielen dürften, wann wir wollen“, fuhr Bono fort. „Es ist eine neue Version, die er gemacht hat, und wir dachten, wenn wir sie aufnehmen, wollt ihr vielleicht mit drauf sein und wir machen diese letzte Nacht zu einer Aufnahme-Session und widmen sie Julija Nawalnaja.“ Ferner nannte der Sänger das Lied „einen Song über Freiheit“. Passend dazu erklärte er: „Wir haben beide nicht mir unseren Plattenfirmen gesprochen, also kann es sein, dass dies die einzige Aufnahme wird, die je davon existieren wird.“ Das Publikum forderte er dann auf, die Handys herauszunehmen und eigene Aufnahmen des Duetts an jemanden zu schicken, „der Freiheit liebt“ – außerdem: „Schickt das vielleicht auch an Leute, die das nicht tun, davon gibt es ein paar.“

U2 würdigen Wegbegleiter

Die politische Botschaft blieb nicht die einzige Besonderheit an diesem abschließenden Abend. Während der Konzertreihe „U2:UV Achtung Baby Live At Sphere“ spielten U2 ihr Erfolgsalbum „Achtung Baby“ (1991) vollständig. Zum letzten Sphere-Konzert holte die vierköpfige Rock-Gruppe dann Produzent Daniel Lanois auf die Bühne. „Ohne Daniel Lanois würde es kein ‚Achtung Baby‘ geben“, so Bono. „Zeigt ihm euer Licht.“ Zwischen Handytaschenlampen spielte der Produzent dann gemeinsam mit U2 den Song „One“. Auch Schlagzeuger und Bandgründer Larry Mullen Jr., der aufgrund einer Operation und der folgenden Genesung kein Konzert im The Sphere spielte, schenkte die Band Dankesworte. Mullen war für den Abend vor Ort, wurde von den Kameras eingefangen und von den 20.000 Menschen in der Halle bejubelt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema U2: Die 20 meistunterschätzten Songs

„All I Want Is You“ für Jill Biden

Eine weitere Song-Widmung galt schließlich Jill Biden, Ehefrau des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden. Bevor die Band „All I Want Is You“ spielte, sagte Bono: „Als wir diesen Song geschrieben haben, habe ich versucht, für die Lyrics die Perspektive der Frau, oder in diesem Fall der Braut, einzunehmen.“ Der Erklärung ließ er folgen: „Heute möchte ich diesen Song allen großartigen Frauen in unseren Leben widmen. Unseren Partnerinnen, unseren Mütter, unseren Töchter, all den Frauen in der U2-Crew, all den Frauen im Publikum, die wir zu kennen glauben, und all den großartigen Frauen auf der Welt, die Dinge durchmachen, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Und einer Frau ganz besonders, die heute mit uns hier ist. Sie ist Lehrerin, sie ist eure First Lady. Dieser Song ist für Jill Biden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

U2 spielten seit dem 29. September 2023 in der kugelförmigen Mehrzweckhalle The Sphere. Ihr erster Abend dort war nicht nur die Eröffnung der Halle, sondern auch der Startschuss für eine ganze Reihe an Auftritten dort. „U2:UV Achtung Baby Live At Sphere“ umfasste 40 Konzerte, wurde zwischendurch sogar verlängert. Auf die Residenz der Iren folgen nun Konzertreihen von Dead & Company sowie Phish in der Sphere, zwischendurch werden auch andere Projekte gezeigt.