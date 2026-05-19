Francis Kérés Architektur im Überblick – plus Signierstunde

Francis Kéré ist einer der berühmtesten Architekten mit Wurzeln im afrikanischen Kontinent. Der burkinisch-deutsche Bauplaner sorgt auch regelmäßig für Schlagzeilen, zuletzt, als er davor warnte, dass einfaches Bauen und Innovationen in Deutschland nicht mehr möglich seien. „In Deutschland wird Architektur zum Kampfsport“, sagte Kéré der „Zeit“. „Die Bauindustrie setzt alles daran, dass Bauen teurer wird.“ Er bemängelt, dass viele Gebäude zu viele Schichten Dämmmaterial erhielten: „Diese Praxis fließt in die Baunormen ein, und das blockiert sowohl Innovation als auch Einfachheit.“ Das wolle er ändern.

Der 61-Jährige mit Büro in Berlin ist der erste Afrikaner und der dritte Deutsche, der mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde, und präsentiert nun seinen Band „Francis Kéré. Building Stories“. Eine Rückschau auf 26 Projekte, von Schulbauten in Burkina Faso bis zu internationalen Prestigevorhaben wie dem Serpentine Pavilion in London – Gebäude die lokale Ressourcen einbinden und als Modell für nachhaltiges Bauen dienen sollen.

Kérés Fokus auf Materialien wie Lehmziegel und passive Klimastrategien gilt durchaus als Antwort auf ökologische Herausforderungen. Der Band folgt einer Selbstdeutung: Kéré tritt als Erzähler seiner eigenen Praxis auf und rahmt seine Architektur als soziales und ökologisches Projekt. Manch ein Kritiker sieht in diesen Bauidealen eine„exotisierte“ Alternative, die Erwartungen des globalen Nordens bedient – und übersieht dabei allerdings, dass dies selbst eine klischeehafte Kritiker-Haltung widerspiegelt.

TASCHEN

rancis .

. Softcover, 19 x 25.5 cm, 1.09 kg, 444 Seiten

75 Euro

Am Dienstag, 9. Juni, um 18 Uhr wird das Buch exklusiv von Francis Kéré im Berliner TASCHEN Store (Schlüterstraße 39, 10629 Berlin) präsentiert und signiert.