Frank Spilker (Die Sterne): Heute bei #DaheimDabeiKonzerte

Stimmen Sie sich mit Rages drei meistgeklickten YouTube-Videos auf ihren Auftritt heute Abend bei #DaheimDabeiKonzerte ein.

Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache! Wir haben YouTube durchstöbert und die drei erfolgreichsten Video-Veröffentlichungen der deutschen Power-Metal-Band Rage gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da sind Rage um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte – mit Doro Pesch und Beasto Blanco. Lord Of The Flies „Lord Of The Flies“ ist der Originaltitel des 1954 erschienen Bestsellers und Debüts des Schriftstellers William Golding. „Lord Of The Flies“ ist aber auch der Titel des – zumindest auf YouTube – erfolgreichsten Songs der Power-Metaller aus Herne in Nordrhein-Westfalen. 2008 erschienen, sammelte Peter „Peavy“ Wagners…