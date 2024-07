Am 13. September (2024) erscheint die umfassende Edition des Zappa-Albums „Apostrophe (‚)“ von 1974. Das Set will das kommerziell erfolgreichste Album in Frank Zappas Karriere feiern und enthält mehr als 50 bisher unveröffentlichte Studio- und Live-Tracks.

Zappas Meisterwerk neu aufgelegt

„Apostrophe (‚)“ brachte Zappa ein Jahrzehnt nach seinem Start ins Musikgeschäft einem breiten Publikum näher, wozu auch die Single „Don’t Eat The Yellow Snow“ beitrug.

Die Umstrukturierungen innerhalb seiner Band Mothers of Invention führten im September 1973 zum Album „Over-Nite Sensation“ und als Brücke zu Zappas Solo-Veröffentlichung „Apostrophe (‚)“ im März 1974 diente.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zur Feier des 50. Jahrestages erscheint nun die erweiterte Jubiläumsausgabe von „Apostrophe (‚)“ . Produziert von Ahmet Zappa und Joe Travers, enthält diese Auflage Session-Outtakes, alternative Titel und 2024er-Mixe. Außerdem sind zwei Konzertaufnahmen aus dem Jahr 1974 enthalten – eine Show in Colorado Springs und eine in Dayton, Ohio. Die Auflage wird als Box-Set und im Rahmen einer Vinyl-Veröffentlichung erhältlich sein.

„Frank Zappa For President“ veröffentlicht

Die Veröffentlichung der Edition zum 50. Jahrestag fällt mit einem weiteren Reissue zusammen: „Frank Zappa For President“ wird erstmals auf Vinyl erhältlich sein, nachdem es im April exklusiv zum Record Store Day erschienen ist. Dieses Album zeigt Zappas politische Seite und seine Ambitionen, für das Präsidentenamt zu kandidieren.