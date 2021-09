Frank Zappa: „200 Motels – 50th Anniversary Edition“ erscheint am 19. November

Ganze fünfzig Jahre ist es bereits her, dass Rocklegende Frank Zappa sein audiovisuelles Projekt „200 Motels“ veröffentlichte. Der humoristische Film, in dem unter anderem Beatles-Mitglied Ringo Starr und Folksänger Theodor Bikel zu sehen sind, wurde mit schmalem Budget innerhalb von fünf Tagen in London abgedreht und feierte am 29. Oktober 1971 Premiere.

Anlässlich des sich nähernden 50. Geburtstages von „200 Motels“ ist nun eine posthume Neuauflage des Projekts geplant. Die Jubiläums-Version wird ab dem 19. November diesen Jahres in drei verschiedenen physischen Formaten und digital verfügbar sein. Die große 6-CD-Deluxe Ausgabe wird neben dem neu gemischten Soundtrack auch bisher unveröffentlichtes Material aus Zappas Archiv enthalten. Darunter Originaldemos, Studio-Outtakes, Interviews und Filmwerbung, sowie bislang ungehörte Dialoge.

Intensive Archiv-Arbeit

„200 Motels“ begleitet eine Rockband durch ihren Tour-Alltag. Dabei treiben der Stress und die ständige Suche nach Groupies und anständiger Bezahlung die Musiker allmählich in den Wahnsinn. Gedreht wurden die Szenen innerhalb von wenigen Tagen, wobei nicht einmal alle Ideen des Drehbuchs umgesetzt werden konnten. Erst im anschließenden Schnitt entstand schließlich die endgültige Geschichte. Viele Kritiker*innen betrachteten sie im Nachhinein als Wiederspiegelung der kapitalistischen Limitierungen für künstlerisches Schaffen.

Hier den Trailer zum ursprünglichen Musikfilm „200 Motels“ sehen:

Für die Zusammenstellung der Neuauflage musste Zappa-Archivar Joe Travers beinahe archäologische Arbeit leisten. Dabei stand er stets in engem Austausch mit dem Zappa Trust, die das Projekt letztendlich absegneten. Travers beschrieb den Prozess wie folgt: „Ich war auf einer Mission und mein Auftrag lautete: suchen und sichern. Vor mir lag eine riesige Menge an Bändern und ich fand eine ganze Reihe unbezahlbarer Audio-Schätze: Originaldemos, Outtakes, abweichende Mixe und Versionen, und sogar Dialoge mit einer Audiofassung des Films, die noch vor der finalen Zusammenstellung entstand, welche 1971 in die Kinos kam.“

Das Ergebnis von Travers Recherche ist bereits vorbestellbar und kostet zwischen 18,99 (2 CD-Version) und 119,99 (6-CD-Deluxe-Box).

Frank Zappa: „200 Motels 50th Anniversary Edition”

Tracklist – 2LP-Version

LP 1 – SIDE 1

1. Semi-Fraudulent / Direct-From-Hollywood Overture

2. Mystery Roach

3. Dance Of The Rock & Roll Interviewers

4. This Town Is A Sealed Tuna Sandwich (Prologue)

5. Tuna Fish Promenade

6. Dance Of The Just Plain Folks

7. This Town Is A Sealed Tuna Sandwich (Reprise)

8. The Sealed Tuna Bolero

9. Lonesome Cowboy Burt

LP 1 – SIDE 2

1. Touring Can Make You Crazy

2. Would You Like A Snack?

3. Redneck Eats

4. Centerville

5. She Painted Up Her Face

6. Janet’s Big Dance Number

7. Half A Dozen Provocative Squats

8. Mysterioso

9. Shove It Right In

10. Lucy’s Seduction Of A Bored Violinist & Postlude

LP 2 – SIDE 3

1. I’m Stealing The Towels

2. Dental Hygiene Dilemma

3. Does This Kind Of Life Look Interesting To You?

4. Daddy, Daddy, Daddy

5. Penis Dimension

6. What Will This Evening Bring Me This Morning

LP 2 – SIDE 4