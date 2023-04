Frankie Goes to Hollywood: erstes Konzert nach 36 Jahren

Die Originalbesetzung der britischen Pop-Band Frankie Goes to Hollywood, fotografiert im März 1984.

Frankie Goes to Hollywood spielen erstmals seit der Auflösung 1987 ein Konzert in Originalbesetzung. Am 7. Mai wird in ihrer Heimatstadt Liverpool die Eröffnungszeremonie des „Eurovison Song Contest“ statfinden, bei der Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O’Tool und Peter Gill gemeinsam auf der Bühne stehen werden. FGTH waren in den vergangenen Jahren immer mal wieder aktiv – jedoch nie zu fünft wie zu Beginn ihrer Karriere.

Empfehlung der Redaktion Heute vor 28 Jahren: Sendeverbot für „Relax“ von Frankie Goes To Hollywood

Sänger Johnson teilte die Information in einem Instagram-Post – sehr zur Freude seiner Instagram-Follower:innen. „Ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, wie viele Fans auf der ganzen Welt ihr mit dieser Entscheidung, nach all den Jahren wieder zusammenzuarbeiten, glücklich macht“, schrieb ein User. Auch Hoffnungen auf eine mögliche Tour wurden auf der Plattform laut: „Sag uns, dass ihr eine Tour plant“, lautete ein weiterer Kommentar.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Holly Johnson (@mrhollyjohnson)

Die Band für das Event wieder zusammen zu bringen sei „eine gute Sache“, wie Gitarrist Brian Nash der BBC erzählte. Die Wiedervereinigung sei allerdings kein komplettes Konzert, schrieb die BBC weiter. Neben Frankie Goes to Hollywood stehen die Liverpooler Bands Atomic Kitten, The Lightning Seeds und The Real Thing sowie die ehemaligen Eurovision-Gewinner Jamala und Conchita Wurst auf dem Programm der Eröffnungszeremonie.

1984 erreichten Frankie Goes To Hollywood mit ihren ersten drei Singles die Nummer eins der Charts im Vereinigten Königreich. „Relax“ wurde der zweitmeistverkaufte Song der 1980er Jahre, obwohl er von BBC Radio 1 verboten wurde, nachdem DJ Mike Read gesagt hatte, der Text sei „obszön“. Sie trennten sich 1987 nach einem Streit und kamen 2003 für die VH1-Show „Bands Reunited“ wieder zusammen, wo sie allerdings nicht auftraten.