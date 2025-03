Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Gene Hackman: Hatte der Herzschrittmacher eine Fehlfunktion? Traurige Theorie

Auch knapp eine Woche nach dem Tod Gene Hackmans, Betsy Arakawas und des gemeinsamen Hundes wird über die Todesursache gerätselt. Der 95-jährige Schauspieler, seine 63-jährige Ehefrau und das Haustier wurden am Donnerstag (27. Februar 2025) leblos in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Ein Gasleck im Anwesen könne angeblich ausgeschlossen werden, wie Ermittler mitteilten. Kohlenmonoxidvergiftung fällt als Todesursache also aus. Aber davon abgesehen: noch keine heiße Spur. Die Theorien der Ermittler reichen von Suizid bis Mord. Die Leichen des Paares lagen laut den Behörden seit mehr als einer Woche in ihrem Haus. Allerdings: Eine Auswertung von Hackmans Herzschrittmacher hat ergeben, dass das Gerät am 17. Februar aufhörte zu funktionieren. Die Aufzeichnung des Notrufs von den Menschen, die die Leichen entdeckten, hat wiederum keine Erkenntnisse gebracht.

Autopsie: Erste Ergebnisse

Die Autopsie hat viele Fragen offen gelassen. Bislang deute nichts auf äußere Gewalteinwirkung hin – also Mord. Es beginnt nun die Zeit der wilden Spekulationen. Ein Gerichtsmediziner namens Michael Baden hat eine neue Theorie aufgestellt, die er bei „Fox News“ vorstellte, einem Sender, in dem häufig das verbreitet wird, was man „interessante Theorien“ nennen könnte.

Laut des Arztes könnte Gene Hackman einen Herzstillstand erlitten haben, der durch eine abnormale Pulsfrequenz verursacht wurde. Und das Gerät in Hackmans Körper habe darauf reagiert. Michael Baden: „Der Herzschrittmacher von Gene Hackman überwacht den Puls. Wenn er zu niedrig wird, entlädt der Herzschrittmacher sich. Die Folge ist eine Herzrhythmusstörung, die dazu geführt habe, „dass Gene Hackman bei einem Herzstillstand im Abstellraum genau dort zusammenbrach“.

Blutungen im Inneren des Gehirns

Auch für den Tod von Gene Hackmans Ehefrau Betsy Arakawa hat der Mediziner eine Theorie. Demnach könnte Arakawa ins Badezimmer gerannt sein, um ihrem Mann die Blutdruckmedikamente zu holen. In der Hektik könnte sie gestürzt sein und den Heizstrahler mit sich gerissen haben. „Sie könnte sich auf dem Weg nach unten den Kopf angeschlagen und eine innere Verletzung des Gehirns erlitten haben, die äußerlich nicht sichtbar ist. Oder Blutungen im Inneren des Gehirns“. Bleibt nur die Frage, warum eine der drei Hackman-Hunde ebenfalls verstorben ist.

Hollywood feiert derweil einen ihrer Größten. Im „In Memoriam“-Segment der diesjährigen Oscars erhielt Gene Hackman durch seinen Freund Kollegen Morgan Freeman eine eigene Rede. Anders als Größen wie David Lynch, Donald Sutherland, Robert Towne, Roger Corman oder James Earl Jones.