„Rest in Peace, mein Freund“: Morgan Freeman würdigt Gene Hackman

Bei der Verleihung der Academy Awards wurden am Sonntagabend verstorbene Titanen der Filmindustrie geehrt. Darunter die Schauspieler Gene Hackman , Dame Maggie Smith , James Earl Jones , Donald Sutherland und der legendäre Regisseur David Lynch . Morgan Freeman würdigte seinen „lieben Freund“, den zweifachen Oscar-Preisträger Gene Hackman, der im Februar im Alter von 95 Jahren verstarb. Morgan Freeman, der 2000 neben Gene Hackman in dem Thriller Under Suspicion und 1992 in dem Western Unforgiven spielte, erinnert an die Worte Hackmans „Ich denke nicht über mein Vermächtnis nach. Ich hoffe nur, dass die Menschen mich als jemanden in Erinnerung behalten, der versucht hat, gute Arbeit zu leisten.“

„Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich Folgendes sage. Gene, dafür und für so viel mehr wird man sich an dich erinnern“, fügte Freeman hinzu. „Ruhe in Frieden, mein Freund.“

Zu den am Sonntag Geehrten gehörten unter anderem die Schauspielerin Gena Rowlands aus „Wie ein einziger Tag“ und „Gloria“. Der Star aus „The Shining“ Shelley Duvall. Drehbuchautor und Regisseur Jeff Baena. Außerdem Bill Cobbs, der Schauspieler und Singer-Songwriter Kris Kristofferson und der Komiker Bob Newhart.

Spezielle Ehrung für Quincy Jones

In einem speziellen Abschnitt, der dem legendären Komponisten und Produzenten Quincy Jones gewidmet war, sprachen die Moderatorinnen Whoopi Goldberg und Oprah Winfrey über ihren „geliebten Q“, der als Komponist und Produzent einen „gewaltigen Einfluss auf die Filmwelt“ hatte. Der siebenmalige Oscar-Nominierte war 1967 der erste schwarze Komponist, der in der Kategorie „Original-Song“ nominiert wurde. Gemeinsam begrüßten sie Queen Latifah auf der Bühne, die „Ease On Down the Road“ aus dem von Jones produzierten Soundtrack des Films The Wiz sang.

Im vergangenen Jahr hat Hollywood Dutzende Filmschaffende verloren. Die Gedenkfeier ehrte auch die Autoren, Regisseure, Produzenten, Stunt-Performer, Tontechniker, Visuelle-Effekte-Spezialisten, Visagisten, Kameraleute, Songwriter, Komponisten und Publizisten, die dazu beigetragen haben, Geschichten zum Leben zu erwecken.