Gene Hackman: Tochter erklärt, Schauspieler sei vor Tod gesund gewesen

Die Tochter von Gene Hackman, Leslie Anne Hackman, sprach nach dem Tod ihres Vaters mit der britischen Zeitung „Daily Mail“. Im Interview erklärte sie, dass der Schauspieler seines hohen Alters „in sehr guter körperlicher Verfassung“ gewesen sei.

Leslie Hackman erklärte dass es „keine Anzeichen für gesundheitliche Probleme“ bei ihrem Vater gegeben habe. Sie könne daher nur spekulieren, dass ein Gasleck oder eine Kohlenmonoxidvergiftung eine Rolle gespielt haben könnte.

Gene Hackman soll vor Tod gesund gewesen sein

„Trotz seines Alters war er in sehr guter körperlicher Verfassung“, so die Tochter von Gene Hackman. Sie erklärte, dass ihr Vater in den letzten Monaten vor seinem Tod keine größeren Operationen hatte. „Er mochte Pilates und Yoga und hat das mehrmals pro Woche gemacht. Er war also gesund.“

Während der Tod ihres 95-jährigen Vaters nicht völlig überraschend sei, gebe der plötzliche Tod von Arakawa mit nur 63 Jahren mehr Rätsel auf. Leslie beschrieb die Ehe der beiden als „wunderbar“ und fügte hinzu: „Ich gebe seiner Frau Betsy das Verdienst dafür, dass sie ihn so lange am Leben gehalten hat.“

Hackman weiter: „Betsy hat sich sehr, sehr gut um ihn gekümmert und stets auf seine Gesundheit geachtet“, ergänzte Leslie. „Dafür bin ich ihr dankbar, und ihr plötzlicher Tod macht mich sehr traurig.“

Gene Hackman: Informationen zu seinem Tod

Die Hollywood-Legende Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa (63) wurden leblos in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Auch ihr Hund wurde tot an ihrer Seite entdeckt. Die lokale Zeitung „Santa Fe New Mexican“ bestätigte die Nachricht am heutigen Donnerstag (27. Februar) und berichtete, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gebe. „Ich kann lediglich bestätigen, dass wir uns in einer vorläufigen Todesermittlung befinden und auf die Genehmigung eines Durchsuchungsbefehls warten“, erklärte Adan Mendoza, Sheriff des Santa Fe County.