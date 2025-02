Gene Hackman als Schriftsteller: Die 5 besten Bücher

Gene Hackmans Filmkarriere steht für Größe , von Rollen wie in Francis Ford Coppolas „The Conversation“ bis hin zu Clint Eastwoods „Unforgiven“. Wie Rolling Stones Rob Sheffield es ausdrückte : „Kein Film war jemals schlechter, nur weil Hackman mitspielte.“ Der 1930 geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in „Bonnie und Clyde“, bevor er in „The French Connection“ auftrat. Was ihm den Oscar als bester Schauspieler einbrachte.

Hackman war in den 1970er Jahren bis in die frühen 2000er Jahre äußerst produktiv, bevor seine Filmkarriere nach Welcome to Mooseport aus dem Jahr 2004 abrupt endete. Er zog sich nie offiziell aus der Schauspielerei zurück. Wurde aber immer zurückgezogener und wurde selten in der Öffentlichkeit gesehen. Er starb im Alter von 95 Jahren zusammen mit seiner Frau in ihrem Haus in New Mexico. Eine Untersuchung ist derzeit im Gange .

Späte Renaissance als Romanautor

Seine letzte bedeutende Rolle war in Wes Andersons Film The Royal Tenenbaums (2001). Darin spielte er an der Seite von Danny Glover, Anjelica Huston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson und Owen Wilson den streitsüchtigen Patriarchen der Titelfamilie.

Auch wenn er auf der Leinwand immer seltener zu sehen war, erlebte Hackman als Romanautor eine späte Renaissance. Er schrieb drei Romane zusammen mit Daniel Lenihan. Und zwei Romane im Alleingang. Sein Co-Autor für die ersten drei Romane, Daniel Lenihan, war so etwas wie ein ungewöhnlicher Partner. Als Meeresarchäologe trainierte Lenihan Hackman für seine Rolle in Die Firma im Gerätetauchen.

In einem Interview mit The Guardian im Jahr 2000 erklärte Lenihan: „Wir sprachen über Bücher , die uns gefielen. Gene bewertet natürlich ständig Drehbücher. Und dann kamen wir auf die Idee: ‚Warum schreiben wir nicht einfach ein Buch, wie wir es gerne lesen?‘“ Das Ergebnis war Wake of the Perdido Star, ein verwegenes historisches Abenteuer. Das Paar arbeitete noch an zwei weiteren Romanen zusammen. Hackman schrieb zwei Bücher im Alleingang. Das letzte davon war Pursuit, das 2013 veröffentlicht wurde. Zu Hackmans fünf Romanen gehörten historische Abenteuer, Krimis und Western.

Der Roman aus dem Jahr 1999, Hackmans erste Zusammenarbeit mit Daniel Lenihan, „ist die bewegende Geschichte vom Erwachsenwerden eines Jungen auf hoher See, gespickt mit authentischen nautischen und historischen Details.“

Gene Hackman und Daniel Lenihan arbeiteten erneut gemeinsam für „Justice for None“ zusammen. Ein historisches Drama über Boyd Calvin, einen Veteranen des Ersten Weltkriegs, der des Mordes an seiner Frau beschuldigt wird. Das Buch ist derzeit vergriffen.

Der dritte historische Roman von Gene Hackman und Daniel Lenihan, Escape From Andersonville, wurde 2008 veröffentlicht. Er ist derzeit vergriffen. Aber als Hörbuch erhältlich.

Hackmans erster Solo-Roman, Payback at Morning Peak aus dem Jahr 2011, zeigt die Art von hartem Protagonisten, den Hackman selbst hätte spielen können. Der düstere Western folgt Jubal Young auf seiner Rachefeldzug.

Hackmans letzter Roman war „Pursuit“ aus dem Jahr 2013, ein Thriller über eine Polizistin, die eine Verbindung in einer Reihe ungelöster Fälle aufdeckt, bis die Vergangenheit sie einholt und ihre Tochter in Gefahr bringt.