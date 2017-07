Vincent (Jamie Foxx) und Sean (Tip „T.I.“ Harris) sind korrupte Cops in Las Vegas, die sich einen Zusatzverdienst verschaffen, indem sie Drogen unterschlagen und weiterverkaufen. Doch dann pissen sie die falschen Verbrecher an: Weil sie sich seine ganze Schiffsladung Kokain unter den Nagel gerissen haben, entführt der Casino-Boss Stan Rubino (Dermot Mulroney) Vincents Sohn Thomas (Octavius J. Johnson) und droht, ihn zu ermorden, wenn Vincent das Kokain nicht zurückgibt. Gejagt von Kollegin Jennifer Bryant (Michelle Monaghan), die misstrauisch geworden und Drogenbaron Rob Novak (Scoot McNairy), der sadistisch ist, muss Vincent alle Hebel in Bewegung setzen, all sein Können zeigen, um seinen Sohn zu retten. Und dabei muss er sich auch der Frage stellen, auf welcher Seite des Gesetzes er wirklich stehen will…

„Sleepless – eine tödliche Nacht“, der schon in dieser Woche digital erhältlich ist, bekommt am 18. Juli seinen Heimkinorelease. ROLLING STONE begleitet diesen mit einem fetten Gewinnspiel. Wir verlosen nicht nur den Film auf Blu-ray, sondern auch ein ARCHOS-Tablet 79 b Neon (alle Details hier!) im Wert von 130 Euro.

Gewinnen: ARCHOS-Tablet + Blu-ray von „Sleepless – eine tödliche Nacht“ 1 von 2 Foto: Archos. All rights reserved.

2 von 2 Previous Image Next Image

Wer gewinnen will, muss nur einfach das Formular ausfüllen und als Stichwort „Sleepless“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 24. Juli 2017.