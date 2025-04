Gewinnen: „We Live In Time“ auf Blu-ray

Almut (Florence Pugh) und Tobias (Andrew Garfield) begegnen sich durch einen Zufall: Ein Autounfall führt sie zusammen, und bald darauf scheint nichts mehr so zu sein wie zuvor. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zärtliche Liebesgeschichte, die sich über Jahre erstreckt. Es ist eine Beziehung, die nicht frei von Problemen ist, weil verschiedene Wünsche aufeinanderprallen und das Schicksal sein eigenes Drehbuch schreibt.

„We Live in Time“ ist ein Film über das, was wir festhalten, und das, was wir loslassen müssen. Regisseur John Crowley („Brooklyn – eine Liebe zwischen zwei Welten“) inszeniert mit feinem Gespür für Zwischentöne und die unsichtbaren Fäden, die zwei Menschen miteinander verbinden. Seine dramatische Geschichte atmet immer auch die Leichtigkeit eines Sonnenlachens nach schwerem Regenguss.

Florence Pugh und Andrew Garfield brillieren in ihren Rollen und verleihen dem stillen poetischen Drama eine Wärme und Aufrichtigkeit, die lange nachhallen.

