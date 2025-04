Gewinnen: Tickets für Rock am Ring und Rock im Park

Rock am Ring ist bereits ausverkauft (es gibt nur noch Tagestickets), Rock im Park auf dem Weg dorthin. Wer dennoch im Jubiläumsjahr zum Nürburgring oder in den Volkspark Dutzendteich möchte, bekommt hier die Gelegenheit dazu.

Gemeinsam mit Lidl, das mit einer eigenen Festivalfiliale präsent ist, gibt es bei uns für Rock am Ring und Rock im Park jeweils 1×2 Tickets zu gewinnen. Sie gelten für alle Festival-Tage.

Rock am Ring feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Nahezu 100 Bands und Musiker:innen sind dabei. Darunter: The Prodigy, Bring Me The Horizon, Slipknot, Rise Against, Korn, Weezer, Bullet For My Valentine, Kontra K, Tocotronic, Millencollin, Olli Schulz, Drangsal, Die Nerven, Biffy Clyro, K.I.Z., Falling In Reverse, Sleep Token, die Beatsteaks und The Ghost Inside. Überraschungs-Gis sind auch angekündigt.

Wer gewinnen will, muss einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Dazu das Stichwort „Rock am Ring Gewinnspiel“ oder „Rock im Park Gewinnspiel“ in die Überschrift. Teilnahmeschluss: 30. April 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!