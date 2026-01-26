„Was tun gegen die Gestapo?“: Hollywood reagiert auf ICE-Gewalt

Fast täglich gibt es neue (furchtbare) Schlagzeilen über die ICE, die US-Einwanderungsbehörde. Präsident Donald Trump hat sie zu einer Schocktruppe aufgerüstet, die knallhart gegen illegale Immigration vorgehen soll. In Minnesota gab es nun gleich zweimal tödliche Schüsse, dazu in den letzten Wochen zahlreiche Verletzte.

Während in Amerika politisch mit allen Bandagen diskutiert und vor allem von den Demokraten ein Ende der Gewalt verlangt wird (Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, forderte die Truppe auf, sich aus der Stadt zu „verpissen“), regt sich nicht zuletzt auch bei vielen Prominenten Widerstand gegen die Knallhartmethoden der ICE.

„The Last Of Us“-Star Pedro Pascal rief nach dem Tod von Renée Good und nun Alex Pretti zum Streik auf und nannte ICE und die US-Regierung Lügner.

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman sagte in einem Gespräch mit „Variety“: „Wir befinden uns in einem Moment der Geschichte unseres Landes, der ziemlich verheerend ist. Es ist wirklich unmöglich, nicht darüber zu sprechen, was gerade passiert.“

ICE – eine kriminelle Organisation?

Hollywood-Kollege Edward Norton ging sogar soweit, die ICE-Methoden in einen historischen Kontext zu stellen. Beim Sundance Festival sagte er: „Heutzutage lautet die Frage: ‚Was tun wir gegen die massenhaften Erschießungen amerikanischer Bürger durch die Gestapo?’“

Warum politisch keine Kontrolle möglich ist, fragt sich „The Housemaid“-Darstellerin Amanda Seyfried. Auf Instagram schrieb sie: „Wo zur Hölle ist unser Supreme Court?“ Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde („Don’t Worry Darling“) sprach sich beim Sundance Festival gleich für ein Verbot der ICE aus, die sie eine „kriminelle Organisation“ nannte. „Dieses Land leidet“, so Wilde.

Für Marvel-Schauspielerin Florence Pugh ist es auch keine Frage, wie die tödlichen Schüsse der ICE in Minneapolis einzuordnen sind. „Es gibt klare Videobeweise von diesem Mord. Es ist Mord. Er wurde ermordet“, schrieb sie auf Instagram. Auch Mark Ruffalo, bekennender Gegner Trumps, forderte auf Instagram am Wochenende das schnelle Aus der harten Maßnahmen der Einwanderungsbehörde und teilte Videos, die andeuten, dass die US-Regierung Fakten verschleiere.