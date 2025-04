Gil Ofarim: So war sein Bühnencomeback in Bochum

Der deutsche Rockmusiker Gil Ofarim sitzt im Saal des Landgerichts in Leipzig. Hier läuft der Prozess gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa. Hendrik Schmidt. All rights reserved.