Gil Ofarim wünscht sich Neuauflage seines Buchs, missbilligt Biografie

Weniger als zwei Wochen nach seinem Sieg bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sich Gil Ofarim am Freitag (20. Februar) in einem Video zu einer offenbar neu erschienenen, nicht autorisierten Biografie geäußert. Darin rät er seinen Fans vom Kauf ab – und ans Herz, stattdessen zu seinem eigenen Buch zu greifen. Mit einem Haken: Das eigene Buch ist in physischer Form nicht mehr erhältlich.

In dem Clip sitzt Ofarim vor einem Gitarrenverstärker und spricht direkt in die Kamera. Er habe erfahren, „dass sich da irgendjemand was erlaubt und mal eben ein neues Buch geschrieben“ habe. Mit Blick auf die Geschwindigkeit der Veröffentlichung sagt er wörtlich: „Da steht sogar drin ‚Sieg beim Dschungelcamp 26‘. Der Typ war echt unfassbar schnell.“

Dann setzt er sich seine Lesebrille auf und urteilt: „Wenn ihr mich fragt: das ist einfach nur KI.“ Lachend fügt er hinzu: „Und auch die Bilder sind alle nur KI.“ Sein Appell an die Fans: „Kauft den Quatsch nicht. Da will euch jemand einfach nur verarschen und schnell Geld machen mit der Nummer.“ Ob und in welchem Umfang bei der Erstellung des Buches KI-Technologie eingesetzt wurde, ist unabhängig davon nicht belegt.

Ofarim will, das Fans Verlag wegen Neuauflage kontaktieren

Stattdessen empfiehlt Ofarim, der sich „aus dem Krankenlazarett“ meldet, seine 2021 veröffentlichte Autobiografie „Freiheit in mir“ (geschrieben von ihm und Lara Höltkemeier) . „Da liegt viel Herzblut mit drin“ , sagt er. Allerdings sei das Werk als gedruckte Ausgabe derzeit nicht mehr regulär erhältlich, sondern werde teils „für unfassbar viel Geld bei Ebay“ angeboten. Er regt an, den Verlag wegen einer möglichen Neuauflage zu kontaktieren. Als E-Book sei das Werk allerdings erhältlich, merkt er an. Außerdem kündigt der Musiker an, sich demnächst mit „vielen Infos und Zeugs“ bei seinen Anhänger:innen zu melden.