Golden Globes 2023: alle Gewinner*innen

Am 10. Januar 2023 fanden die Golden Globe Awards zum 80. Mal statt, moderiert von Comedian Jerrod Carmichael.

Das Drama „The Fabelmans“ unter der Regie von Steven Spielberg konnte zwei Trophäen einheimsen – in den Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“ . Der argentinische Thriller „Argentina, 1985“ gewann in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ . Der deutsche Beitrag „Im Westen nichts Neues“ ging also leer aus.

Der beste Originalsong

Den Preis für den besten Originalsong gewann „Naatu Naatu“ – damit setzte sich das Lied gegen die Beiträge von Rihanna, Lady Gaga und Taylor Swift durch, aber auch gegen einen Song aus „Guillermo Del Toros Pinocchio“ . „Naatu Naatu“ ist ein indisches Lied in Telugu-Sprache und entstammt dem Film „RRR“.

Beste Filmmusik

Justin Hurwitz gewann den Preis für die beste Filmmusik für „Babylon“ . Er setzte sich damit gegen Alexandre Desplats „Pinocchio von Guillermo Del Toro“ und John Williams‘ „The Fabelmans“ durch. Hurwitz erreicht damit seinen dritten Sieg in dieser Kategorie nach „La La Land“ von 2017 und „First Man“ aus 2019. Hurwitz ist einer von nur sechs Komponisten, die in der Geschichte der Golden Globes drei oder mehr Scoring Awards gewonnen haben. Er liegt damit gleichauf mit Alan Menken und Hans Zimmer mit jeweils drei Preisen.

Austin Butler gewann den Preis für die beste schauspielerische Leistung in einem „Kinofilm – Drama“ für seine Rolle als Elvis Presley in „Elvis“ . Das ist in den letzten fünf Jahren das vierte Mal, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin für die Hauptrolle in einem Drama (und nicht in einem Musical oder einer Komödie) für die Darstellung einer Musikikone ausgezeichnet wurde. Zuvor gelang das vor vier Jahren Rami Malek für seine Rolle als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ ; Renee Zellweger gewann vor drei Jahren für ihre Darstellung von Judy Garland in „Judy“, und Andra Day gewann vor zwei Jahren für ihre Rolle als Billie Holiday in „The United States vs. Billie Holiday“ .

Hier sind alle Gewinner aus allen Kategorien.

Kategorie Film

Bester Film, Kategorie Drama

gewonnen hat: The Fabelmans, Universal Pictures

nominiert waren auch:

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios),

Elvis (Warner Bros.),

Tár (Focus Features),

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Bester Film, Kategorie Musical oder Comedy

gewonnen hat: The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

nominiert waren auch:

Babylon (Paramount Pictures)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Triangle of Sadness (Neon)

Bester Regisseur, Film

gewonnen hat: Steven Spielberg (The Fabelmans)

nominiert waren auch:

James Cameron (Avatar: The Way of Water)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Bestes Drehbuch, Kinofilm

gewonnen hat: The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) — Martin McDonagh

nominiert waren auch:

Tár (Focus Features) — Todd Field

Everything Everywhere All at Once (A24) — Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Women Talking (MGM/United Artists Releasing) — Sarah Polley

The Fabelmans (Universal Pictures) — Steven Spielberg, Tony Kushne

Beste schauspielerische Leistung in einem Kinofilm, Drama

gewonnen hat: Austin Butler (Elvis)

nominiert waren auch

Brendan Fraser (The Whale)

Hugh Jackman (The Son)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Kinofilm, Drama

gewonnen hat: Cate Blanchett (Tár)

nominiert waren auch

Olivia Colman (Empire of Light)

Viola Davis (The Woman King)

Ana de Armas (Blonde)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Beste Leistung einer Schauspielerin in einem Film, Musical oder Komödie

gewonnen hat: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

nominiert waren auch

Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (The Menu)

Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande)

Beste schauspielerische Leistung in einem Spielfilm, Musical oder Komödie

Gewonnen hat: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

nominiert waren auch

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Adam Driver (White Noise)

Ralph Fiennes (The Menu)

Bester Nebendarsteller – Kinofilm

Gewonnen hat: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

nominiert waren auch

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Brad Pitt (Babylon)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

Beste Nebendarstellerin – Kinofilm

gewonnen hat: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

nominiert waren auch

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Carey Mulligan (She Said)

Bester Originalsong, Kinofilm

gewonnen hat: “Naatu Naatu” von RRR (Variance Films) — Chandrabose, M.M. Keeravaani

nominiert waren auch

“Carolina” from Where the Crawdads Sing (Sony Pictures) — Taylor Swift

“Ciao Papa” from Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix) — Roeben Katz, Guillermo del Toro

“Hold My Hand” from Top Gun: Maverick (Paramount Pictures) — Lady Gaga, BloodPop

“Lift Me Up” from Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios) — Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

Beste Originalmusik, Kinofilm

gewonnen hat: Babylon (Paramount Pictures) — Justin Hurwitz

nominiert waren auch:

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures) — Carter Burwell

Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix) — Alexandre Desplat

Women Talking (MGM/United Artists Releasing) — Hildur Guðnadóttir

The Fabelmans (Universal Pictures) — John Williams

Bester Film, nicht-englischsprachig

Gewonnen hat: Argentina, 1985 (Argentina)

nominiert waren auch:

All Quiet on the Western Front (Germany)

Close (Belgium)

Decision to Leave (South Korea)

RRR (India)

Bester Spielfilm, animiert

gewonnen hat: uillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)

nominiert waren auch:

Inu-Oh (GKIDS)

Marcel the Shell With Shoes On (A24)

Puss in Boots: The Last Wish (DreamWorks Animation)

Turning Red (Pixar)

Kategorie Fernsehen

Beste Fernsehserie, Drama

gewonnen hat: House of the Dragon (HBO)

Beste Fernsehserie, Musical oder Komödie

gewonnen hat: Abbott Elementary (ABC)

Beste schauspielerische Leistung in einer Fernsehserie, Drama

gewonnen hat: Kevin Costner (Yellowstone)

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie, Drama

gewonnen hat: Zendaya (Euphoria)

Beste Schauspielerin in einer TV-Serie, Musical oder Komödie

gewonnen hat: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie, Musical oder Komödie

gewonnen hat: Jeremy Allen White (Der Bär)

Bester Nebendarsteller, Fernsehen

gewonnen hat: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Beste Nebendarstellerin, Fernsehen

gewonnen hat: Julia Garner (Ozark)

Beste limitierte Serie, Anthologie-Serie oder ein für das Fernsehen produzierter Spielfilm

gewonnen hat: Der weiße Lotus (HBO)

Beste schauspielerische Leistung in einer limitierten Serie, Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm

gewonnen hat: Evan Peters (Monster: Die Jeffrey Dahmer Story)

Beste schauspielerische Leistung in einer limitierten Serie, Anthologieserie oder einem für das Fernsehen produzierten Film

gewonnen hat: Amanda Seyfried (Die Aussteigerin)

Beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle in einer Serie, Anthologieserie oder einem Fernsehfilm

gewonnen hat: Jennifer Coolidge (Der weiße Lotus)

Beste Darbietung eines Schauspielers in einer Nebenrolle in einer Serie, Anthologieserie oder einem für das Fernsehen produzierten Film

gewonnen hat: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Die Golden Globes wurden zum ersten Mal 1943 verliehen. Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) zeichnet damit die Leistungen aus Film und Fernsehen des vergangenen Jahres aus.