Graham Nash: Mein Leben in 14 Videos

„Meine Songs sind ziemlich einfach“, sagt Graham Nash . „Ich bin kein komplizierter Songwriter. Ich will nicht, dass man erst am Ende des zweiten Refrains versteht, worum es mir geht. Ich will, dass man es sofort versteht.“ Das ist Graham Nashs Philosophie seit Beginn seiner Karriere, die bis in die 1960er Jahre mit „Marrakesh Express“ und „Pre-Road Downs“ zurückreicht.

Als Graham Nash 2018 in die Redaktion von Rolling Stone kam, sah er sich auch 14 YouTube-Videos aus seiner gesamten Karriere an. Hier sind seine Erinnerungen an diese Momente.

The Hollies – „Bus Stop“ („Top of the Pops“, 1966)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

The Hollies waren die erste Band, die jemals bei „Top of the Pops“ auftrat, der äußerst erfolgreichen BBC-Show, die unzählige Bands einem Massenpublikum vorstellte. „Es ist so seltsam, sich selbst in Videos aufwachsen zu sehen“, sagt Nash. „Dieser Song wurde von Graham Gouldman geschrieben. Er war ein kleiner 15-jähriger jüdischer Junge. Unser Manager sagte zu uns: ‚Ich habe eine Nachbarin, die einen Sohn hat, der Songs schreibt. Tut mir einen Gefallen. Hört euch das mal an. Und klopft ihm auf die Schulter, damit sie mich in Ruhe lässt.‘ Wir gingen hin und er gab uns ‚Bus Stop‘ und ‚Look Through Any Window‘. Wir haben beide Songs gespielt.“

CSNY – „Marrakesh Express“ (Woodstock, 1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Crosby, Stills und Nash nahmen 1969 ihr Debütalbum als Trio auf. Aber als es Zeit für die Tournee wurde, holten sie Neil Young für die zusätzlichen Gitarrenparts in die Band. Ihr zweiter Auftritt war in Woodstock, obwohl Neil Young sich weigerte, sich filmen zu lassen, und sie im Film als CSN aufgeführt wurden. „Wir waren nicht schlecht in Woodstock“, sagt Nash. „Jeder weiß, dass es erst das zweite Mal war, dass wir vor Publikum gespielt haben. Aber ich war überhaupt nicht nervös. Das hört man an der Performance. Und hör mal, wir haben die Vocals nicht gestimmt. Wir haben erst nach der Show erfahren, dass Neil nicht gefilmt wurde.“

CSNY – „Long Time Gone“ („This Is Tom Jones“, 1969)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sehr zum Ärger von Neil Young spielte CSNY „Almost Cut My Hair“ in der Show von Tom Jones, wobei der Moderator selbst den Gesang übernahm. „Crosby war auch nicht besonders glücklich darüber. Denn es ist sein Song und er wollte den Gesang übernehmen“, sagt Nash. „Aber Tom Jones ist fantastisch. Er steht total auf den Song, das muss ich Ihnen sagen. Sehen Sie die schwarze Gitarre, die ich spiele? Ich kann sie nicht finden. Das ist die, auf der ich „Teach Your Children“ und „Marrakesh Express“ geschrieben habe. Ich hoffe wirklich, dass ich sie eines Tages wiederfinde.“

CSNY – „Long Time Gone“ (Altamont, 1969)

„Altamont war ein sehr seltsamer Tag“, sagt Graham Nash. „Wir waren froh, dass wir das den Rolling Stones überlassen konnten. Nicht viele Leute wissen, dass wir dort waren. Aber wir waren da. Ich erinnere mich, dass während der Umbaupausen sehr laute elektronische Musik gespielt wurde und die Hells Angels außer Kontrolle gerieten. Ein Junge hat ihre Motorräder umgeworfen. Und sie sind alle zu Boden gegangen. Das hat sie ziemlich wütend gemacht. Die Bühne war nur einen Meter hoch. Jeder hätte zu uns gelangen können. Es war ein sehr, sehr angespannter Tag. Und der Ort war einfach nur hässlich. Gleich nach diesem Auftritt fuhren wir nach Los Angeles, wo wir an diesem Abend eine Show hatten.“

CSNY – „Only Love Can Break Your Heart“ (Fillmore East, 1970)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nur wenige Wochen vor ihrer ersten von vielen Trennungen spielten CSNY sechs Abende hintereinander im Fillmore East in New York City. Zwei davon wurden von professionellen Kameras aufgezeichnet. „Das war der Abend, an dem Neil mir erzählte, dass er ‚Only Love Can Break Your Heart‘ für mich geschrieben hatte“, sagt Nash. „Wenn es jemals eine weitere Veröffentlichung von CSNY aus den Archiven geben sollte, wäre das wahrscheinlich der beste Einstieg. Die Fillmore East-Shows waren ziemlich gut. Wir waren in Topform. Dann haben wir natürlich gemerkt, dass Bill Graham jeden Auftritt aufgenommen hatte. Und dass sie jetzt auf Wolfgang’s Vault zu finden sind. Sie haben keinen Abend, an dem sie sie veröffentlichen können. Aber natürlich tun sie es trotzdem.“

CSNY – „Pre-Road Downs“ (Wembley-Stadion, 1974)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Sommer 1974 legten CSNY ihre Differenzen beiseite und gingen auf eine große Stadiontournee. Dabei wurde mehr als nur ein bisschen Kokain konsumiert. Für Neil Young war das Ganze eine so miserable Erfahrung, dass er 26 Jahre lang keiner weiteren Tournee zustimmte. Die Tournee endete mit einem Konzert im Wembley-Stadion, das von einem professionellen Kamerateam aufgezeichnet wurde.

„Wir mochten die Wembley-Show nicht“, sagt Nash. „Wir waren zu high. Wir haben zu schnell gespielt. Jemand hat mir eine Bootleg-Aufnahme der Wembley-Show gezeigt. Ich glaube, sie wurde von der BBC gefilmt. Wir waren nicht diese Band. Ich wusste, dass wir irgendwo auf dieser Tour großartig gespielt hatten. Ich wusste, dass ein gutes Album dabei herauskommen würde. Als wir das Box-Set von 1974 zusammenstellten, wollte ich zeigen, dass wir eine wirklich, wirklich gute Rock-’n‘-Roll-Band waren. Aber wir haben auf dieser Tour zu viel Kokain genommen.“

CSN – „Just a Song Before I Go“ (Houston, 1977)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1977, fast ein Jahrzehnt nachdem sie zum ersten Mal zusammen gesungen hatten, tourten Crosby, Stills und Nash endlich als Trio. Viele Bands aus ihrer Zeit kämpften nach der Punk-Revolution darum, relevant zu bleiben. Aber CSN landete mit dem von Nash geschriebenen „Just a Song Before I Go“ einen riesigen Hit. „Das war unsere größte Hit-Single“, sagt Nash. „Wie Joe Walsh sagte, hätte ich einen besseren Song geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass er so ein großer Hit werden würde. Zu dieser Zeit liebten wir uns alle drei noch. Das ist Teil der Traurigkeit, dass wir heute nicht mehr miteinander reden.“

CSN – „Wasted on the Way“ („Daylight Again“, 1982)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Allen Widrigkeiten zum Trotz veröffentlichte CSN 1982 ein erfolgreiches Album mit den Hits „Southern Cross“ und „Wasted on the Way“. Ursprünglich war es ein Album von Stills und Nash, da Crosby aufgrund seiner schweren Drogenabhängigkeit nicht im Studio sein konnte. Aber das Label bestand darauf, ihn mit aufzunehmen, um den Verkauf anzukurbeln. Nash filmte ein Konzert der Tournee für eine Veröffentlichung auf Video. „Ich habe traurige Gefühle bei diesem Album“, sagt Nash. „Crosby war zu diesem Zeitpunkt so drogenabhängig. Wir spielten zwei Abende. Alle sollten die gleichen Klamotten tragen. Aber Crosbys Hemd war am zweiten Abend einen halben Meter kürzer. Wenn man sich das ansieht, ändert sich die Länge ständig. Das hat mich beim Schneiden wahnsinnig gemacht.“

The Hollies – „Stop in the Name of Love“ (deutsches Fernsehen, 1983)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1983 kam es zu einer Wiedervereinigung der Hollies für ein neues Album und eine kurze Tournee. „Das begann damit, dass Top of the Pops uns bat, zum 25-jährigen Jubiläum ihrer Show zurückzukommen, da wir bei der ersten dabei waren“, erzählt er. „Ich sagte: ‚Klar, ist ja nur eine Fernsehsendung.‘ Wegen der Vergangenheit war es anfangs etwas angespannt. Ich hatte Gerüchte gehört, dass Allan Clarke, der die Hollies verlassen hatte, weil er nicht mehr singen konnte, wieder im Studio war. Ich hoffe, das stimmt.“

CSNY – „Only Love Can Break Your Heart“ (Live Aid, 1985)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

CSNY waren eine von vielen Bands, darunter Led Zeppelin, Black Sabbath und The Who, die sich für Live Aid wieder zusammengefunden hatten. „Das war eine unglaubliche Show“, sagt Nash. „Es war sehr schwierig, das auf die Beine zu stellen. Man muss Bob Geldof dafür applaudieren, dass er das geschafft hat, zwei Shows im Abstand von sechs Stunden. Und nein, das war kein harter Auftritt. Wenn man einmal mit einer Akustikgitarre und zwei Stimmen vor einer halben Million Menschen „Guinevere“ gesungen hat, ist das ein Kinderspiel. Ich glaube, danach sind wir zu einem anderen Gig geflogen.“

CSNY – „Let’s Impeach the President“ (Atlanta, 2006)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

CSNY kam 2000 für ihre erste Tournee seit dem Fiasko von 1974 wieder zusammen und ging 2006 mit Neil Youngs politisch aufgeladenem Album „Living With War“ auf Tour. Das Album war ein wütender Angriff auf die Bush-Regierung. Und als sie damit in den Süden kamen, wurden sie von vielen Fans ausgebuht oder einfach verlassen. „Ich war noch nie auf einer Tournee, bei der wir Bombenspürhunde hatten“, sagt Nash. „Etwa 10 Prozent des Publikums verließen den Saal, als wir in Atlanta ‚Let’s Impeach the President‘ spielten. Man muss wissen, dass dieser Song erst nach zweieinhalb Stunden Konzert kam. Wenn man eine Karte für CSNY kauft, was erwartet man dann? Liebeslieder? Ich würde gerne mit all den Leuten sprechen, die uns damals bedroht haben. Und wissen, was sie heute über George W. Bush denken.“

CSNY – „Teach Your Children“ (Bridge School Benefit, 2013)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Crosby, Stills, Nash und Young waren 2013 Headliner des zweitägigen Bridge School Benefit. Seitdem haben sie nicht mehr zusammen gespielt. „Das war seltsam, weil Neil zu dieser Zeit mit Pegi eine schwierige Phase durchmachte“, sagt Nash. „Es ist sehr aufwendig, ein solches Konzert auf die Beine zu stellen. Hut ab vor ihnen, dass sie das über 20 Jahre lang gemacht haben. Viele Leute fragen uns, warum wir nicht etwas zur Trump-Regierung sagen“, sagt Nash. “Aber das wird nicht passieren. Wir müssen uns lieben, bevor wir großartige Musik machen können. Ich bin traurig über den Verlust der Musik. Aber die Wahrheit ist, dass wir in den letzten 50 Jahren ziemlich gut waren, auch wenn wir nie wieder zusammen singen oder spielen sollten.“

CSN – „Silent Night“ (Washington, D.C., 2015)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Das war sehr traurig“, sagt Nash. „Stephen und David haben sich danach gestritten. Und ich glaube, sogar Obama hat davon gehört. Im Grunde ging es um einen Nationalpark. David sollte über seinen Lieblingspark sprechen. Und dann sollte ich über das Leben auf Hawaii und meinen Lieblingspark sprechen und so weiter. Aber David hat die Texte von allen vorgelesen. Stephen hat dann einen Plektrum nach David geworfen. Von diesem Moment an war es vorbei. Sie haben sich hinter der Bühne gestritten.“

Graham Nash – „This Path Tonight“ („Later … With Jools Holland“, 2016)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nachdem CSN nicht mehr als Gruppe existierte, konzentrierte sich Nash auf seine Solokarriere und veröffentlichte 2016 „This Path Tonight“. „Wir mussten drei Stunden zum Studio fahren, um dort aufzutreten“, erzählt Nash. „Aber als wir dort ankamen, konnte ich mit Iggy Pop abhängen. Jedenfalls war das ganze Album meine emotionale Reaktion auf alles, was in meinem Privatleben passierte. Ich trennte mich von meiner Frau und verließ mein Zuhause in Hawaii, wo ich fast 40 Jahre lang gelebt hatte. Es war ein sehr emotionales Album.“