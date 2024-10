Graham Nash 2025 auf Deutschlandtournee

Nach seiner letzten ausverkauften Deutschlandtournee 2023 setzt Graham Nash noch einen drauf: Im Herbst 2025 kommt das ehemalige Mitglied von Crosby, Stills and Nash mit sechs Konzerten zurück nach Deutschland. Dabei wird er Songs performen, die seine gesamte sechzigjährige Karriere umfassen – von The Hollies über Crosby, Stills and Nash bis hin zu CSNY und seinem Solomaterial.

Auf der Bühne wird der 82-Jährige von Todd Caldwell (Keyboards und Gesang), Adam Minkoff (Bass, Schlagzeug, Gitarren und Gesang) und Zach Djanikian (Gitarren, Mandoline, Schlagzeug und Gesang) begleitet.

Der exklusive Vorverkauf beginnt am 29. Oktober 2024 um 10 Uhr auf myticket.de. Der allgemeine Vorverkauf startet am 01. November um 10 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das sind die Daten für Graham Nashs Konzerte in Deutschland: