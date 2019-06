Die US-News-Seite „TMZ“ beruft sich auf interne Polizeiquellen, die besagen, dass eine Person in Adlers Zuhause gegen 18:30 Uhr am Donnerstagabend in Los Angeles den Notruf verständigt hat. Polizei und Sanitäter sollen den Musiker mit einer Stichwunde im Bauch vorgefunden haben.

Da derzeit davon ausgegangen wird, dass niemand sonst an dem Vorfall beteiligt war, scheint es, als habe sich der Schlagzeuger die Verletzung selbst zugefügt. Die Wunde, die nun im Krankenhaus behandelt werden, seien aber nicht lebensgefährlich.

Steven Adler hatte 1990 Guns N‘ Roses wegen Drogen- und Alkoholproblemen verlassen müssen. Bis dato war er auf allen Alben der Band vertreten, darunter auch „Appetite For Destruction“. Er war zudem mehrfach in US-TV-Shows zu sehen, in denen seine langjährige Drogensucht Thema war – darunter in „Celebrity Rehab mit Dr. Drew“. An der Reunion-Tour von Guns N‘ Roses nahm Adler nicht teil.

