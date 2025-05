Guns N‘ Roses stellen live ihren neuen Schlagzeuger Isaac Carpenter vor

Guns N‘ Roses starteten am Donnerstagabend im Songdo Moonlight Festival Park in Incheon, Südkorea, ihre „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour“ für 2025. Die Setlist wird allen, die GN’R während der Reunion-Ära gesehen haben, ähnlich sein. Aber es war das erste Mal seit der Rückkehr von Slash und Duff McKagan im Jahr 2016, dass sie eine Show mit „Welcome to the Jungle“ eröffneten.

Setlist-Highlight: „Welcome to the Jungle“ eröffnet Show

Noch wichtiger war jedoch, dass es ihr erster Auftritt mit dem neuen Schlagzeuger Isaac Carpenter war. Er ersetzte Anfang des Jahres den langjährigen Schlagzeuger Frank Ferrer aus Gründen, die nie öffentlich bekannt gegeben wurden. „Die überwältigende Liebe, die mir in den letzten 24 Stunden von den unglaublichen Fans von Guns N‘ Roses und meinen Kollegen entgegengebracht wurde, war unglaublich“, schrieb Ferrer im März an die Fans. “Ich werde Axl und der Band immer unendlich dankbar sein und sie lieben, aber gleichzeitig bin ich enttäuscht, dass dieses Kapitel zu Ende gegangen ist.“

Erstes Konzert mit Isaac Carpenter an den Drums

Der 45-jährige Carpenter spielte in der Highschool in einer Guns N‘ Roses-Coverband namens .22s and Tulips. 2009 schloss er sich McKagans Nebenprojekt Loaded an, wodurch er seinen Highschool-Traum verwirklichen konnte, nachdem Guns sich von Ferrer getrennt hatte. Dies ist die erste Veränderung in der Besetzung der Guns N‘ Roses-Tournee-Band seit Beginn der Reunion im Jahr 2016. Carpenter ist nach Steven Adler, Matt Sorum, John Freese, Bryan „Brain“ Mantia und Ferrer der sechste Schlagzeuger der Band.

Weitere Stationen der Tour und Festival-Highlights

Die Tournee wird am 5. Mai in der K Arena in Yokohama, Japan, fortgesetzt. Sofern keine weiteren Termine hinzukommen, endet sie am 31. Juli beim Wacken Open Air Festival in Wacken, Deutschland. Unterwegs werden sie von Public Enemy, Rival Songs und den Sex Pistols mit Frank Carter begleitet.

Neues Album? Fans hoffen auf frisches Material

Guns N‘ Roses haben in den letzten Jahren eine Reihe von Singles veröffentlicht, darunter „Absurd“, „Hard Skull“, „Perhaps“ und „The General“, die jedoch alle aus den „Chinese Democracy“-Sessions vor etwa zwei Jahrzehnten stammen. Seit der Rückkehr von Slash und McKagan haben sie noch keine neuen Songs veröffentlicht. Es gibt Gerüchte über ein neues Album, aber keine konkreten Hinweise darauf, dass eines in Arbeit ist.