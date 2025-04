Guns N Roses: Slash knickt „X“

Guns N‘ Roses: So ganz freiwillig ist Frank Ferrer also nicht gegangen

Mit seinen bald 60 Jahren denkt Slash offenbar noch einmal ernsthaft über sein Kommunikationsverhalten nach. In einer aktuellen Botschaft in weißen Lettern auf schwarzem Grund teilte der Gitarrist seiner Fangemeinde mit, dass er auf X (vormals Twitter) „nicht mehr aktiv“ sein werde.

„Es spiegelt eine Veränderung in der Art und Weise wider, wie ich in Zukunft in Verbindung bleiben möchte“ teilte der Rocker seinen Jüngern in offiziösem Stil mit. Ergänzend wies er darauf hin, dass sie weiterhin mit ihm in Kontakt bleiben können. Nur eben auf anderen sozialen Plattformen.

„Ich möchte euch darüber informieren, dass ich beschlossen habe, mich von Twitter/X zu trennen und nicht mehr auf der Plattform aktiv zu sein“, schrieb er Rocklegende in seinem vermeintlich letzten Beitrag auf der Plattform. Der X-Ausstieg wäre eine wohlüberlegte Entscheidung gewesen. Die Rede ist von „wiederholten Hacks“ gewesen.

Slash auf „X“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Attacken auf das X-Konto des Roses-Mitgründers könnten der Hintergrund der Entscheidung sein. Verschiedene US-Medien, darunter die Metal-Plattform „Loudwire“ hatten berichtet, dass einige Posts auf der Slash-Seite merkwürdige Kryptowährungen angepriesen hätten. Einer davon mit der Zeile „GUNS – the memecoin for every Guns N‘ Roses fan!“

Die Piraten-Aktion war nicht die erste auf einem prominenten Rock- oder Metal-Account. Auch Metallica sind im letzten Sommer von Krypto-Finsterlingen heimgesucht worden.

Slash fügte hinzu: „Ihr könnt mich weiterhin auf Instagram, TikTok und Facebook finden, wo ich regelmäßig Updates posten werde.“

Andere Magazine wiederum betrieben Kaffeesatz-Leserei über den Slash-Exodus. Der angesprochene Wunsch nach „Veränderung, wie er kommunizieren möchte“, deute auf eine wachsende Missbilligung von Tesla- und Trump-Zampano Elon Musk hin. Dieser hatte Twitter bekanntlich im Jahr 2022 für 44 Milliarden Dollar übernommen und zu „X“ umgewandelt hatte.

Die 7,5 Millionen Instagram-Jünger von Guns N‘ Roses werden unterdessen weiter mit News der anstehenden Tour beballert. In Deutschland spielen sie in Düsseldorf, München und beim Wacken-Festival. Und übrigens: Ex-Gitarrist und Problembär Izzy Stradlin konnte vorgestern (08. April) seinen 63. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, von hier aus.